Ejército Controla San Cristóbal de las Casas tras Balacera

El Ejército Mexicano tomó el control de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras los hechos violentos donde fue asesinado Gerónimo Ruiz integrante de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, la ALMETRACH.

El personal militar busca restablecer el orden con operativos de contención en las calles y periferia de la ciudad, además de instalar puestos de revisión vehicular. Así lo comentó Bernabé Hernández García, teniente coronel del 13 Batallón de infantería de la 31 zona militar:

En las calles poco a poco regresa la calma, las escuelas reanudaron clases, los comercios abrieron sus puertas y la gente realizó sus actividades con normalidad.

El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Diaz Ochoa también agradeció la presencia del Ejercito ya que dijo, ha recibido amenazas por el intentar de restablecer el orden:

No es empresario, era un artesano que invadía nuestras áreas comunes de San Cristóbal de las Casas, pero allá lo manejaron como empresario. A mí me preocupan las llamadas que me hacen, mensajes que me mandan, de que yo me cuide, que me van a estar cazando y cuestiones de ese tipo