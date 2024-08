Se Incendia Palapa de Restaurante en Acapulco, Guerrero

El incendio de una palapa de un restaurante de mariscos sobre la costera Miguel Alemán movilizó a los cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad del puerto de Acapulco, Guerrero.

Alrededor de las cuatro de la tarde, los bomberos de la estación central observaron la columna de humo y de inmediato se trasladaron al lugar para atender el siniestro.

Además de bomberos, al lugar también llegaron personal de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, policías locales y personal de la Fiscalía General de Guerrero.

Los bomberos trabajaron para sofocar las llamas, impidiendo que el fuego se extendiera a locales cercanos.

Al respecto, Raúl Noyola, director de Bomberos de Acapulco, indicó que la pérdida en el restaurante fue total.

Vimos el humo desde la estación, no, no recibimos reporte así que fuimos inmediatamente, en menos de cinco minutos estábamos ahí, pero, pues, la palapa sí fue totalmente que se consumió. En el restaurant Pacos sí fue total la perdida, que era, todavía no tenía muebles, estaba en remodelación