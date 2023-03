Así Son los Cuarteles de Plástico Construidos en Michoacán

En Michoacán, uno de los estados más violentos del país, los cuarteles de la policía construidos durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles se están cayendo a pedazos o ni siquiera son habitables porque no cuentan con las condiciones para serlo.

Esto a pesar de que supuestamente se invirtieron miles de millones de pesos en su edificación. En septiembre de 2020, el exmandatario dijo:

Un policía de Michoacán describió las instalaciones:

Los policías de Michoacán les llaman "Los cuarteles de plástico". Fue el exgobernador Silvano Aureoles Conejo quien ordenó construirlos.

De los once cuarteles que en total fueron edificados durante la pasada administración estatal, cuatro no han sido entregados y los siete que funcionan están defectuosos.

Un policía de Michoacán agregó:

Vamos a entrar a los baños. No hay agua. No sirven, están muy mal. Están cayéndose. Puede ver que la pared no sire. Las regaderas también