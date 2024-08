Suspenden a Juez que Absolvió a Presunto Agresor de Saxofonista María Elena Ríos

El Juez José Gabriel Ramírez Montaño, del Tribunal de Enjuiciamiento del estado de Oaxaca, fue suspendido de sus funciones tras emitir el fallo en el que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal y dos coacusados más del delito de feminicidio en grado de tentativa, en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

El Tribunal Superior de Justicia informó que se ordenó también reponer el procedimiento judicial, es decir, realizar nuevamente el juicio, ante la inconformidad de la víctima con la resolución emitida por el juzgador.

Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, indicó:

Lo que hace la jueza sustituta, es decir, manifiesta que ella no puede conocer del asunto porque no conoció todas las probanzas que se llevaron en la resolución y entonces dice: 'Ante esta eventualidad, suspendamos o giremos, que no se gire la boleta de libertad y una reposición del procedimiento

Tras el acuerdo judicial, Juan Antonio Vera Carrizal, Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza no pudieron abandonar el penal de Tanivet, porque también se determinó la anulación de la boleta de libertad.

Por su parte, María Elena Ríos Ortiz, víctima de ataque con ácido, explicó que esta nueva resolución le da esperanza:

Esta nueva resolución me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino a todas mujeres, las infancias, las víctimas que no nos hemos sabido quedar calladas y que por supuesto no van a contar con la comodidad de nuestro silencio. Ahora sí vamos a sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal