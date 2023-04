Talan Árboles de Parque en Tapachula para Evitar Migrantes

En Tapachula, no solo levantan muros para evitar la presencia de migrantes en su plaza central, la alcaldesa decidió talar árboles para que no den sombra y así los migrantes no puedan resguardarse del sol.



Las autoridades ya han cercado este espacio, en esta ocasión para realizar una remodelación a este parque. Los migrantes que estaban en este lugar han sido removidos de la zona.

El pasado 23 de febrero, la presidencia municipal de Tapachula, de la morenista Rosa Irene Urbina, desalojó del parque central “Miguel Hidalgo” a cientos de migrantes haitianos y centroamericanos.

Video: Talan Árboles para que Migrantes no Se Refugien del Sol Colocaron un gran muro de láminas y lo cerraron en su totalidad para remodelarlo. Comenzaron a cortar árboles, para que no generen sombra y así desincentivar el regreso de los migrantes.

Días antes de ser cerrado, el parque era usado como centro de comercio entre migrantes y dormitorio debido a que desde hace tres años, el gobierno desmanteló y dejó de atender campamentos que había instalado.

Las obras de remodelación apenas empezaron y avanzan muy lentamente; el muro de láminas instalado alrededor del parque central genera caos y riesgo para los transeúntes.

Pascual Necochea, presidente Coparmex Costa-Chiapas, apuntó:

La remodelación del parque central era muy necesaria, a lo mejor no era el mejor momento. Al día entran al estado de Chiapas más de dos mil migrantes de manera irregular; solo a Tapachula mil 200 de estos 2 mil. ¿Cómo poder contener a esta oleada de migrantes cuando no tienes las instalaciones adecuadas, la infraestructura adecuada, las políticas públicas adecuadas para poder atenderlos?

Los migrantes se replegaron en el sendero peatonal y en el parque "Benito Juárez", a un costado de la catedral y el museo municipal. En la vía pública venden chips para celulares, cigarros y cambian divisas.

El parque "Benito Juárez" se encuentra tomado por los migrantes haitianos: agreden a la Policía municipal e inspectores de la vía pública; además, impiden a periodistas tomar imágenes.

Pascual Necochea indicó que en los últimos dos años la estrategia es que los migrantes se queden en Tapachula:

Nosotros estamos completamente en contra porque de a poquito hemos visto como nuestros espacios públicos se han ido ocupando de una manera irregular, se ha aumentado el comercio informal de una manera exponencial

Con información de Fátima Monterrosa y Carlos Moreno.

