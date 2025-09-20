Inicio Estados Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 4.2 sacude las playas de Acapulco

Hasta el momento no se reportan lesionados o daños en infraestructuras

Sismo en Acapulco, Guerrero

Este sábado 20 de septiembre se reportó un sismo que sacudió las playas de Acapulco Guerrero, informó la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos estatal.  El epicentro fue a 25 km al Sureste de este municipio. 

Para la mayoría de la población este temblor pasó desapercibido. No hubo daños ni necesidad de evacuar lugares. 

De hecho, la alerta sísmica no sonó porque el movimiento no rebasó los niveles para que esto ocurriera.

La población, sin embargo, se mantiene atenta. Las autoridades piden a los ciudadanos que se mantengan tranquilos.

