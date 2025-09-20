Temblor hoy en México: Sismo de magnitud 4.2 sacude las playas de Acapulco

Este sábado 20 de septiembre se reportó un sismo que sacudió las playas de Acapulco Guerrero, informó la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos estatal. El epicentro fue a 25 km al Sureste de este municipio.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 25 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 20/09/25 20:31:26 Lat 16.79 Lon -99.67 Pf 18 km pic.twitter.com/Nb0QNVgNyz — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 21, 2025

Para la mayoría de la población este temblor pasó desapercibido. No hubo daños ni necesidad de evacuar lugares.

Multifamiliar Tlalpan: Damnificados Luchan 8 Años Tras Sismo que Dejó 9 Muertos en CDMX

De hecho, la alerta sísmica no sonó porque el movimiento no rebasó los niveles para que esto ocurriera.

La población, sin embargo, se mantiene atenta. Las autoridades piden a los ciudadanos que se mantengan tranquilos.

Historias recomendadas:

La Batalla de Don Carmen en Tabasco: Cacao en Peligro por Una Plaga Olvidada

Padres Temporales, un Refugio para Menores sin Hogar