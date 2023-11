Tras Asaltos en Carreteras de Puebla, ¿A Dónde Llevan los Criminales lo Robado?

Tras el incremento de asaltos en las carreteras de la zona, conductores particulares y choferes de carga reportan que los criminales utilizan hasta drones para delinquir.

El 10 de octubre ocurrió un intento de asalto a cuatro jóvenes cuando viajaban sobre la autopista México-Puebla, a la altura del km 55 en Chalco, Estado de México.

Los afectados reportan que se orillaron al golpear una piedra sobre la autopista, que en instantes los abordaron dos personas y al negarse a robarlos, le dispararon al conductor, quien se encuentra fuera de peligro.

Conductores particulares y choferes de carga reportan el incremento de asaltos en carreteras de la zona, donde los criminales utilizan hasta drones para delinquir.

Mariana Benítez, diputada local de Oaxaca, fue víctima de un intento de asalto en la carretera federal Oaxaca-Puebla.

Narra que, a un kilómetro de la caseta de Miahuatlán, de forma súbita, su parabrisas se llenó de un líquido viscoso.

Cayó a mi parabrisas un líquido. Realmente me puse muy alerta. Qué pasó aquí, no hay nada arriba, no estamos pasando debajo de un puente, no hay nadie alrededor, estábamos justamente en la carretera avanzando. Mi interpretación es que viene de un dron.