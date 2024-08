Violencia Frena Ciclo Escolar en Chiapas, Miles de Niños se Quedan sin Clases

En Chiapas, la disputa criminal por el territorio de la zona serrana ha dejado sin clases a 300 mil niños y niñas. Padres de familia que prefieren guardar el anonimato explican la situación de violencia en la entidad.

La constante violencia generada por grupos del crimen organizado en la zona fronteriza y sierra madre de Chiapas frenó el inicio del Ciclo Escolar 2024-2025. No hay clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en 11 municipios de esas regiones con altos índices de marginación, pobreza y rezago educativo.

"Muchas escuelas de esta sierra han sido afectadas en su infraestructura por los enfrentamientos con armas de fuego de grueso calibre, con dronazos que a veces les caen, en plenas clases hay enfrentamientos y no podemos cubrir a nuestros hijos", explican padres de familia.

Una estudiante del municipio de Chicomuselo que debió abandonar su escuela, su casa y salir huyendo con su familia por los recientes hechos de violencia, escribió una carta.

Hoy 26 de agosto, hay un vacío en nuestros corazones de todo el cuerpo estudiantil de todo el municipio y sus alrededores, saber que dejamos el sueño de seguir estudiando en un lugar tranquilo o en un lugar que lo era. Saber que no podía salir sin el temor que me pasara algo o saber que no podría regresar a mi casa.

La menor describe los hechos violentos que le tocó vivir en su comunidad, así como los constantes enfrentamientos y secuestros de jóvenes.

Soy una niña desplazada que tuve que salir huyendo con solo lo que traía puesto a lado de mi familia dejando toda una vida atrás llena de felicidad, abandonando todo aquello que me hacía feliz. Se violentaron mis derechos a la educación y ahora mi vida es incierta por no tener un techo porque tenemos que empezar de cero.

Maestros que viven en otras zonas del estado, y que cada fin de semana se trasladan a sus lugares de origen, se niegan a regresar a sus centros de trabajo en medio de la violencia.

La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó que en Chiapas se vive una violencia exacerbada sin que las autoridades la detengan.

La ola de violencia e inseguridad desde hace meses ha paralizado la educación en la zona de conflicto en Chiapas. Así lo documentó En Punto en enero pasado, a la mitad del último ciclo escolar.

Un habitante del ejido El Malé, en El Porvenir, Chiapas, narró en enero de 2024 por qué se iba del estado.

No estamos yendo a trabajar al campo, no hay escuelas porque los padres, los alumnos, tienen miedo. Los niños están olvidados. ¿Los niños desde cuándo no tienen clases? Desde septiembre que fueron, unos 15 días, a la escuela y hasta ahorita no han tenido clases.