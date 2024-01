Violencia en Chiapas Obliga a Familias Enteras a Abandonar Sus Casas y Buscar Refugio

La sierra de Chiapas es una zona de guerra y sus habitantes buscan refugio. Una de las consecuencias directas de la escalada de violencia en la entidad ha sido la suspensión de clases para cientos de niños en edad escolar. Algunas escuelas están cerradas y otras simplemente abandonadas por el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Ya casi son las 10 de la noche, estamos aquí, haciéndole frente a la situación, dando dos vueltas en esta hora a Chejel y todas las casas están vacías, están bien sus cosas, he tratado de que no haya saqueos y nada porque nos han dejado solos. Tengo un hijo de once años, una hija de 20 y una de 22 años conmigo, aquí en Chejel. Les he pedido que se vayan de este lugar por la violencia que ha pasado, más sin embargo no han querido irse