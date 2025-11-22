Vuelca Autobús Turístico en Carretera Morelia-Pátzcuaro; Hay al Menos 7 Muertos

Un autobús de turismo se volcó en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, con un saldo preliminar de siete personas fallecidas y un número aún no determinado de heridos, informó la Fiscalía General de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer el accidente a través de su cuenta oficial de Twitter este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 8:53 de la mañana. La dependencia reportó que se encontraba realizando diligencias en el lugar del percance.

Video: Autobús Turístico Vuelca y Deja Decenas de Víctimas en Carretera Morelia–Pátzcuaro.

La unidad se trasladaba desde Uruapan con destino a Tlalpujahua al momento del accidente, según los datos recabados por las autoridades ministeriales.

El organismo estatal calificó el saldo de víctimas como preliminar, lo que indica que las cifras podrían modificarse conforme avancen las investigaciones y el conteo de personas afectadas. La autoridad no precisó el número exacto de heridos ni sus condiciones de salud.

Hasta el momento de la publicación del comunicado, la Fiscalía no había proporcionado detalles sobre las causas del accidente ni información adicional sobre la identidad de las víctimas o el operador de la unidad de transporte turístico.

