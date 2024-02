Niño llora al no poder usar palillos y comer sushi

Comer con palillos no es sencillo para algunas personas y menos para los más pequeños, como este niño que mostró su frustración al no poder comer sushi, debido a que no podía usarlos. Pese a ello nunca se rindió y siguió intentando comer de manera correcta

Enero 26, 2022 | 09:14 hrs

