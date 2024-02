Demandan a Ed Sheeran por plagio en su éxito ‘Shape of you’

El cantante británico Ed Sheeran enfrenta otra demanda por plagio, esta vez en el tema ‘Shape of you’, donde presuntamente copió acordes, melodía y ritmos del tema ‘Let's get it on’ del cantante de soul, Edward Townsend, lanzado en 1973

Octubre 3, 2022 | 15:06 hrs

