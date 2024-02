Difieren nuevamente audiencia de imputación por colapso de L12 del Metro

La audiencia de imputación por el desplome de la Línea 12 del Metro, que se realiza este lunes 2 de mayo, será diferida por cuarta ocasión. De acuerdo a información preliminar, la razón por la que se difiere la audiencia es porque uno de los imputados no se presentó debido a que tiene COVID-19 y una de las abogadas aseguró no conocer la carpeta de investigación. Aún no se ha dado a conocer la nueva fecha de dicha audiencia.

Mayo 2, 2022 | 14:51 hrs

