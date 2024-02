Fallece la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años

La familia de Olivia Newton-John informó este lunes que falleció la cantante y actriz, tenía 73 años; comenzó su carrera como estudiante de la universidad de Melbourne con un grupo llamado four soul y en 1971 grabó su primer disco "If not for you’

Agosto 8, 2022 | 14:46 hrs

