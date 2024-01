Personas discapacitadas, las olvidadas del conflicto Rusia-Ucrania

Mientras la normalidad vuelve poco a poco a las calles de Leópolis, Ucrania, un sector de la población busca salir del país pues no puede ayudar militarmente y su situación es más complicada: las personas con discapacidad. Un joven de 25 años narró que desea salir del país pues no puede trabajar ni incorporarse al Ejército, debido a que no tiene manos, pero no consigue el permiso que necesita para dejar Ucrania.

Abril 7, 2022 | 12:37 hrs

