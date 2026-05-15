Los canales de Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), atraviesan una de las crisis ambientales más graves de los últimos años. Activistas del Santuario Ajolote denunciaron que al menos 17 mil drenajes descargan aguas residuales y desechos domésticos directamente en los canales de San Gregorio Atlapulco, una situación que está deteriorando aceleradamente el ecosistema y amenaza la supervivencia del ajolote mexicano, especie considerada en peligro crítico de extinción.

La organización ambiental advirtió que estas descargas llegan todos los días al humedal, una de las Áreas Naturales Protegidas más importantes de la capital del país. El problema no solo afecta la calidad del agua, también impacta las chinampas, la biodiversidad y la capacidad natural de regeneración de la zona.

Miles de litros de agua contaminada llegan todos los días a los canales

Activistas y especialistas alertaron que la contaminación en Xochimilco ya alcanzó niveles alarmantes. Michel Balam, director de Santuario Ajolote CIMA A.C., explicó que dentro de toda el Área Natural Protegida existen más de 75 mil alcantarillas, lo que facilita el ingreso constante de agua contaminada a los canales y humedales.

Antes de presentar su declaración, el activista explicó que el ecosistema enfrenta un deterioro acelerado por la falta de control en las descargas y el crecimiento urbano irregular.

“Dentro de toda el Área Natural Protegida tenemos más de 75 mil alcantarillas. Esto significa que miles de litros de agua contaminada entran todos los días al ecosistema”, señaló.

La contaminación ha provocado que distintos cuerpos de agua presenten residuos domésticos, malos olores y una reducción visible en la calidad ambiental de la zona. Además, especialistas alertan que este daño podría tardar décadas en revertirse si no se aplican medidas urgentes.

El crecimiento irregular de viviendas agrava la crisis ambiental

Especialistas de la UNAM y organizaciones ambientales atribuyen gran parte del problema al crecimiento irregular de viviendas dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Las normas ambientales establecen que estos terrenos deben destinarse exclusivamente a la conservación ecológica; sin embargo, el avance de asentamientos humanos sin infraestructura adecuada ha disparado las descargas de aguas negras.

El académico de la UNAM, José Antonio Ordoñez, explicó que muchas viviendas no cuentan con conexión formal al drenaje y terminan vertiendo aguas residuales directamente en los canales.

Antes de compartir su postura, el especialista advirtió que la falta de infraestructura hidráulica en la zona ha convertido a los canales en receptores permanentes de contaminación.

“Xochimilco no tiene drenajes suficientes. Por ello, las aguas residuales terminan llegando al lago y a los canales. El crecimiento de nuevas viviendas sin plantas de tratamiento aumenta las descargas contaminantes”, indicó.

Esta situación preocupa debido a que Xochimilco es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y representa uno de los pulmones ambientales más importantes de la Ciudad de México.

Detectan bacterias fecales y metales pesados en el agua de Xochimilco

Diversos estudios ambientales realizados en los canales de Xochimilco han detectado contaminación fecal, bacterias coliformes y presencia de metales pesados. Estos contaminantes representan un riesgo para las especies que habitan el ecosistema y también para las personas que trabajan o realizan actividades turísticas en la zona.

Los expertos señalaron que el deterioro de la calidad del agua está afectando directamente la capacidad de supervivencia del ajolote mexicano, una especie emblemática de la capital que únicamente habita en este tipo de ecosistemas acuáticos.

Michel Balam explicó que el daño ecológico ya está reduciendo la resiliencia natural de los humedales.

“El deterioro de la calidad del agua está destruyendo poco a poco el ecosistema y reduciendo su resiliencia, es decir, su capacidad de regenerarse ante la contaminación”, advirtió.

La presencia constante de aguas residuales también acelera la pérdida de vegetación y modifica las condiciones naturales del hábitat, lo que podría provocar daños irreversibles si no se contiene el problema.

Xochimilco ya perdió chinampas y miles de metros de humedal

Activistas ambientales informaron que en los últimos seis años desaparecieron alrededor de 45 chinampas y más de 10 mil metros cuadrados de humedal en Xochimilco. Esta pérdida representa un fuerte golpe ecológico, cultural y económico para la Ciudad de México, ya que las chinampas forman parte de uno de los sistemas agrícolas más antiguos del país.

Especialistas consideran que la falta de vigilancia y aplicación de las normas ambientales ha permitido que el problema avance sin control. José Antonio Ordoñez señaló que muchas regulaciones existen únicamente en documentos oficiales, pero no se supervisan en campo.

Antes de emitir su declaración, el académico explicó que la ausencia de personal para vigilar el cumplimiento de las normas ambientales favorece las descargas ilegales y el crecimiento irregular.

“Puede haber decretos, restricciones y sanciones, pero si no existe personal que vigile el cumplimiento, las normas no funcionan”, afirmó.

Hasta el momento, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la alcaldía Xochimilco no han emitido una postura oficial sobre las acciones para atender la contaminación de los canales.

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