Comercio Chino Crece 300% y Desplaza Negocios en el Centro Histórico de CDMX

En el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Cuauhtémoc, el crecimiento del comercio de origen chino ha encendido las alertas entre comerciantes mexicanos, quienes denuncian un desplazamiento cada vez más evidente. En los últimos cinco años, este tipo de negocios ha crecido hasta un 300%, transformando la dinámica comercial de la zona y generando un nuevo equilibrio donde los productos importados dominan la oferta.

Esta expansión no solo se refleja en la presencia de nuevos establecimientos, sino también en el uso de inmuebles como bodegas y centros de distribución. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, al menos 600 locales han sido adquiridos o rentados para almacenar y vender mercancía asiática, consolidando al Centro Histórico como un punto clave para la distribución nacional de estos productos.

Mercancía barata y alta demanda impulsan el fenómeno

El éxito del comercio chino en la zona responde principalmente a una combinación de precios bajos y amplia variedad de productos, factores que han atraído a miles de consumidores. Esta tendencia ha modificado los hábitos de compra, ya que los clientes priorizan el costo sobre el origen de los artículos, lo que ha impactado directamente a los negocios tradicionales mexicanos.

Además, comerciantes y representantes del sector han señalado que parte de esta mercancía podría ingresar al país de forma irregular, lo que abarata aún más los precios y genera una competencia desigual. Esto ha permitido que los productos asiáticos se distribuyan masivamente hacia otros estados del país, fortaleciendo su presencia en mercados locales y tianguis.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, ha seguido de cerca este fenómeno y advierte sobre sus implicaciones para la economía local.

“Nosotros le llamamos gentrificación de empresas mexicanas que tenían muchos años y que están siendo desplazadas por empresas asiáticas, en particular de productos chinos y los usan como bodegas”.

En otra de sus declaraciones, el representante empresarial explicó la forma en que esta mercancía se redistribuye en el país.

“Llegan los autobuses, aquí compran esas que yo le llamo ‘chinaderas’ y se las llevan a otros estados de la República para vender en los mercados sobre ruedas. Son de contrabando, en las aduanas entran sobre todo por el lado del Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas”.

Negocios mexicanos cambian o desaparecen ante la presión

Ante este panorama, muchos comerciantes mexicanos han tenido que reinventarse para evitar el cierre definitivo. En calles como Correo Mayor, históricamente reconocidas por la venta de productos textiles nacionales, varios negocios han sustituido mercancía hecha en México por productos importados, adaptándose a las nuevas condiciones del mercado.

Rosalba Pérez, microempresaria de la zona, explica que el cambio en las preferencias del consumidor ha sido determinante para su supervivencia. Su experiencia refleja la presión que enfrentan quienes buscan mantenerse competitivos en un entorno dominado por precios bajos.

“Por ello, ha tenido que hacer su inversión en mercancía de origen asiático para poder seguir trabajando”.

Otro caso es el de Gabriela, comerciante del Centro Histórico, quien se vio obligada a transformar por completo su oferta debido a la desaparición de proveedores nacionales.

“El producto que nosotros trabajamos ya nadie lo hace aquí, y la gente que lo llega a hacer pues realmente ya no tiene la calidad ni los modelajes que tiene el producto chino”.

El impacto ya es visible en cifras. Se estima que al menos 120 microempresarios han cerrado sus negocios en los últimos dos años en esta zona, afectados por la competencia de productos asiáticos que, en algunos casos, ingresan sin pagar aranceles. Esta situación ha abierto un debate sobre la regulación del comercio exterior, la protección de la industria nacional y el futuro económico del Centro Histórico de la CDMX.

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