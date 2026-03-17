Un presunto caso de maltrato animal provocó indignación entre vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), luego de que varios perros fueran encontrados encerrados dentro de un microbús durante varias horas.

Habitantes de la zona aseguran que los animales pertenecían a un paseador de perros que los mantenía dentro del vehículo mientras realizaba sus recorridos. La escena generó preocupación entre residentes y activistas, quienes señalaron que las altas temperaturas dentro de un automóvil pueden representar un grave riesgo para la salud de los perros, incluso provocar golpes de calor que pueden ser mortales.

El caso comenzó a circular entre vecinos cuando algunos de ellos observaron a los perros dentro del transporte público estacionado, sin ventilación adecuada. Esto derivó en reclamos directos al responsable y en denuncias públicas que reabrieron el debate sobre la regulación de los paseadores de mascotas en la capital.

Activista confrontó al paseador tras encontrar a los perros encerrados

Una de las personas que encaró al presunto responsable fue María del Rocío, activista animalista, quien relató cómo ocurrió el momento en que le reclamó por tener a los animales dentro del microbús.

“Le digo: oye amigo, ¿por qué tienes esos perros encerrados ahí en el microbús? Sabes que esto es maltrato animal. Me respondió: ay sí señorita, no hay problema. Pero sí hay problema, porque varias personas ya lo habían reportado”.

Paseadores de Perros en CDMX: Riesgos, Maltrato Animal y Cómo Elegir al Mejor

El testimonio generó aún más indignación entre habitantes de la zona, quienes consideran que mantener a varios perros dentro de un vehículo por largos periodos puede provocar estrés, deshidratación y complicaciones de salud.

Especialistas en bienestar animal han advertido que la temperatura dentro de un vehículo puede aumentar rápidamente, incluso cuando el clima exterior no parece extremo, lo que pone en riesgo la vida de los animales.

Vecinos aseguran que no es la primera denuncia contra el paseador

De acuerdo con residentes de la colonia, no sería la primera vez que esta persona es señalada por prácticas cuestionables con los animales que pasea.

En ocasiones anteriores, el mismo paseador habría sido captado jalando con fuerza a varios perros mientras caminaba, incluso cuando algunos de ellos ya no querían continuar el recorrido.

Ante esta situación, Nicolás Arturo Luna García, paseador de perros, explicó cómo debería realizarse un paseo adecuado para los animales.

“Un perro, al momento de sacarlo, no es solo tenerlo para caminar horas y horas. Un perro es para que huela, conviva con otros perros y conviva con otra gente”.

Para especialistas y cuidadores responsables, el paseo de una mascota no debe convertirse en una actividad mecánica o excesiva, sino en un momento de estimulación, socialización y bienestar para el animal.

El caso reabre el debate sobre la capacitación de paseadores en la CDMX

La situación también encendió nuevamente la discusión sobre qué tan preparados están los paseadores de perros en la Ciudad de México para enfrentar emergencias durante un recorrido.

Hugo García Vicente, integrante de la Asociación Pro-Defensa de los Derechos de los Animales y Prevención de la Rabia, cuestionó si todos los cuidadores cuentan con los conocimientos necesarios para actuar ante situaciones críticas.

“¿Qué sucede si a un perro le da un golpe de calor? ¿Qué pasa si un perro se lastima o se corta? ¿Qué pasa si un perro se lastima su cojinete o viene enfermo? Son situaciones que un paseador debe saber atender”.

El especialista señaló que los dueños de mascotas deben evaluar cuidadosamente a la persona a la que le confían a sus animales, ya que durante los paseos pueden ocurrir accidentes que requieren conocimientos básicos de atención y manejo.

Recuerdan accidente en el que un perro murió atropellado

Vecinos de la zona también recordaron un episodio ocurrido tiempo atrás en el que uno de los perros que llevaba este mismo paseador fue atropellado y murió.

A pesar de que ya existían quejas previas relacionadas con su forma de manejar a los animales, los habitantes de la colonia señalan que ninguna autoridad había aplicado sanciones hasta el momento.

García Vicente cuestionó la actuación de las autoridades encargadas de vigilar el bienestar animal en la capital.

“En la Ciudad de México existen dos autoridades que regulan el maltrato animal: la Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Si ellos ya sabían y había antecedentes de que esta persona maltrataba animales, ¿qué hicieron para detenerla?”.

Existe un padrón de paseadores de perros en la Ciudad de México

Desde 2024, la Ciudad de México cuenta con un padrón de paseadores de perros, una herramienta que busca tener registro de las personas que ofrecen este servicio y promover mejores prácticas en el cuidado de mascotas.

Aun así, expertos advierten que la responsabilidad final también recae en los dueños, quienes deben observar con atención cómo trabajan los paseadores antes de confiarles a sus animales.

La paseadora profesional Paola González Guzmán recomienda verificar varios aspectos antes de contratar este tipo de servicio:

Saber cuántos perros pasea al mismo tiempo.

Revisar a qué lugares lleva a los animales.

Observar cómo los transporta.

Conocer qué cuidados tiene durante el paseo.

Estos puntos pueden marcar la diferencia entre un paseo seguro y una situación de riesgo para las mascotas.

¿Dónde denunciar maltrato animal en la Ciudad de México?

En caso de presenciar un posible caso de maltrato animal en la Ciudad de México, los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante dos instancias principales:

Brigada de Vigilancia Animal (BVA). Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Ambas dependencias reciben reportes ciudadanos y pueden iniciar investigaciones para determinar si existe alguna violación a la legislación de protección animal vigente en la capital.

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