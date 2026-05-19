Mujer Migrante Desaparece tras Operativo en CDMX: sus Hijas Esperan Respuestas

En calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), una mujer migrante fue detenida durante un operativo migratorio y desde entonces nadie ha logrado localizarla. El caso ha provocado temor entre comunidades extranjeras que viven y trabajan en la capital, especialmente porque sus dos hijas menores, de 9 y 13 años, quedaron bajo el cuidado de otros migrantes tras la detención.

De acuerdo con testimonios recabados por N+FORO, la mujer trabajaba junto a sus hijas cuando fue interceptada por autoridades migratorias hace más de dos semanas. Desde ese momento, familiares, amigos y personas cercanas aseguran no tener información sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que fue trasladada.

La desaparición de la mujer ha generado alarma entre migrantes que aseguran vivir con miedo constante a ser detenidos, incluso cuando cuentan con documentos oficiales para permanecer en México.

Una migrante que presenció lo ocurrido relató cómo las niñas quedaron desamparadas tras la detención de su madre.

“Estaba con sus dos hijas trabajando y se la llevaron. Los vecinos agarraron a las niñas para que no se las llevaran. De ella no hemos sabido nada todavía”.

Migrantes comparten fotos y mensajes para buscar a personas detenidas

Mientras las menores esperan noticias de su madre, grupos de migrantes en la Ciudad de México han comenzado a organizarse mediante redes sociales y chats comunitarios para localizar a personas detenidas durante presuntos operativos migratorios.

Según los testimonios, extranjeros de distintas nacionalidades comparten fotografías, nombres y ubicaciones en un intento desesperado por saber dónde están quienes fueron asegurados por autoridades.

Una migrante explicó que la incertidumbre se ha extendido rápidamente entre las comunidades extranjeras que viven en la capital.

“Estamos en grupos de extranjeros rotando las fotos para ver si alguien tiene información porque también los agarró migración, pero pues no han dicho nada”.

La situación ha provocado que muchas personas eviten salir de casa por temor a ser detenidas en la vía pública. Algunos aseguran que las revisiones ocurren en zonas altamente transitadas como Paseo de la Reforma, La Merced y calles del Centro Histórico.

Denuncian presuntos abusos y detenciones incluso con documentos oficiales

Migrantes entrevistados denunciaron presuntos abusos durante las revisiones migratorias y afirmaron que algunas personas habrían sido detenidas aun cuando contaban con documentos emitidos por autoridades mexicanas.

Jeimy, una migrante que vive en la Ciudad de México, aseguró que algunas personas son tratadas como indocumentadas pese a portar papeles oficiales.

“Hay personas que se la han llevado y justamente como les digo te quitan los documentos para hacerte pasar como persona indocumentada”.

Otro migrante identificado como Alexis afirmó que incluso personas con documentación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) habrían sido detenidas durante estos operativos.

“Sí, se los estaban llevando también, aunque tuvieran el documento de la COMAR”.

La COMAR es la institución del gobierno mexicano encargada de recibir y resolver solicitudes de refugio en el país. Miles de migrantes recurren a este organismo para regularizar su situación y evitar deportaciones.

“Te llevan hasta Tabasco y ahí te dejan”: crece el temor a traslados forzados

El miedo entre las comunidades migrantes también aumentó por denuncias sobre presuntos traslados forzados a otros estados del país. De acuerdo con testimonios anónimos, algunas personas detenidas habrían sido llevadas fuera de la Ciudad de México y abandonadas lejos de sus redes de apoyo.

Una migrante relató que las personas detenidas son incomunicadas durante horas y obligadas a apagar sus teléfonos celulares.

“Te llevan hasta Tabasco y ahí te dejan. Y pues ya ahí tú ves, sálvense quien pueda”.

La misma migrante explicó cómo funcionan, presuntamente, algunos de estos traslados.

“Una vez que te suben te piden apagar el celular y no puedes encender tu celular hasta que ellos te dejen en un cierto punto”.

Estas denuncias han provocado que trabajadores migrantes dejen de acudir a sus empleos por miedo a ser detenidos en la calle o durante revisiones en el transporte público.

Migrantes dejan de trabajar por miedo a nuevas redadas en la capital

La incertidumbre ya impacta directamente en la vida cotidiana de cientos de migrantes que dependen del trabajo informal para sobrevivir en la Ciudad de México. Algunos aseguran que las presuntas redadas han provocado pérdida de empleo y dificultades económicas.

Jeimy explicó que varios de sus compañeros dejaron de salir a trabajar tras reportes de operativos en distintos puntos de la capital.

“Tengo muchos compañeros que no salen. Dijeron que hubo una persecución en Reforma y en la Merced y muchos no vinieron a trabajar. Ya no todo el mundo les quiere dar trabajo por el simple hecho de esta persecución migratoria”.

El temor también se ha extendido entre quienes brindan apoyo a personas migrantes, ya que muchos prefieren mantenerse ocultos para evitar problemas con autoridades.

INM niega redadas, pero el miedo continúa entre comunidades migrantes

Pese a los múltiples testimonios y denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación, el Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que no se han realizado redadas en la Ciudad de México.

Sin embargo, las comunidades migrantes sostienen que la situación es real y que la incertidumbre continúa creciendo conforme pasan los días sin noticias de las personas detenidas.

Una migrante resumió el sentimiento que hoy domina entre muchos extranjeros que viven en la capital mexicana.

“Es una situación real que está sucediendo y no se sabe hasta cuándo vaya a pasar esto”.

Mientras tanto, las dos menores continúan esperando noticias de su madre, resguardadas por otros migrantes que también viven con temor de ser detenidos en cualquier momento.

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