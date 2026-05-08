“No Sabemos Nada”: Locatarios de La Merced Temen Perderlo Todo tras Incendio

El incendio registrado el pasado 21 de abril en el Mercado de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), continúa afectando a decenas de comerciantes que perdieron mercancía, bodegas y locales completos. A varias semanas del siniestro, locatarios aseguran que las autoridades capitalinas no les han dado información concreta sobre apoyos económicos, rehabilitación de espacios o medidas para evitar que vuelva a ocurrir otra tragedia.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, el fuego provocó daños en 72 puestos semifijos, 25 locales comerciales y tres edificios de la zona. El caso volvió a encender las alertas sobre las condiciones de riesgo en uno de los mercados más importantes y concurridos del país, donde diariamente trabajan miles de personas y circulan toneladas de mercancía.

“No sabemos nada”: comerciantes aseguran que perdieron todo tras el siniestro

América Catitla, una de las locatarias afectadas por el incendio, explicó que hasta ahora los comerciantes siguen esperando respuestas claras sobre qué pasará con sus negocios y cómo podrán recuperarse económicamente.

“Mi negocio se perdió por completo, mi bodega, todo, todo, todo.”

La comerciante también aseguró que la incertidumbre domina entre los afectados, quienes afirman no haber recibido información precisa sobre apoyos o reubicaciones.

“No tenemos ni idea, no sabemos nada, nada, nada.”

“La verdad, estamos en espera, todos mis compañeros estamos en espera de eso”.

Las autoridades capitalinas informaron que en la zona fueron encontradas cantidades importantes de pirotecnia, situación que pudo haber agravado el incendio. Sin embargo, varios locatarios rechazaron esta versión y señalaron que, aunque sí existían materiales flamables, se trataba principalmente de plásticos, espumas y productos con aire comprimido utilizados para la venta diaria.

Comerciantes de La Merced Afectados por Incendio Denuncian Riesgos por Ambulantaje y Falta de Respuesta

Ambulantaje y cables expuestos aumentan el miedo de otro incendio en La Merced

Además de las pérdidas económicas, comerciantes de La Merced alertaron sobre otro problema que consideran cada vez más grave: el crecimiento descontrolado del ambulantaje alrededor del mercado. Según denuncian, la saturación de puestos en calles cercanas ha provocado conexiones eléctricas improvisadas y cables expuestos que representan un peligro permanente.

Una locataria afectada aseguró que la preocupación crece porque los incendios en la zona se han vuelto frecuentes durante los últimos años.

“Mi preocupación es muchísima porque hay miles, miles de puestos ambulantes colgándose de los transformadores, de los cables que están en la calle y ya hemos tenido incendio en el mercado, incendio en la calle de Rosario, incendio en la calle de Adolfo Burgón, incendio en la calle de Cabañas, incendio en el mercado de Sonora.”

La situación ha generado temor entre comerciantes y clientes, especialmente porque La Merced es considerada una de las zonas comerciales más grandes y concurridas de la capital mexicana.

Especialistas advierten abandono y falta de regulación en mercados públicos de CDMX

Para expertos en urbanismo y seguridad, el incendio en La Merced exhibe problemas estructurales que durante años han permanecido sin solución en mercados públicos de la Ciudad de México. Entre ellos destacan la falta de supervisión, instalaciones improvisadas y ausencia de regulación clara para actividades comerciales informales.

El académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Manuel del Moral Dávila, señaló que la combinación de múltiples factores incrementa considerablemente el riesgo de emergencias en estos espacios.

“La falta de control, la falta de cuidado y quizá la convivencia en una enorme cantidad de circunstancias, de personas, de productos, sin duda también me parece que es uno de los problemas más graves.”

El especialista también advirtió que actualmente no existe un marco regulatorio sólido para garantizar condiciones adecuadas de seguridad dentro de estos centros de comercio popular.

“Realmente no existe un marco de regulación para reconocer todos los modelos de seguridad que podrían tener esas personas dentro de ese espacio.”

La Merced concentra la mitad de incendios registrados en mercados de CDMX

Las cifras muestran la gravedad del problema. En los últimos siete años, al menos 12 incendios se han registrado en mercados públicos o zonas comerciales vinculadas con mercados en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos disponibles, la mitad de estos casos ocurrieron en el entorno de La Merced.

La repetición de incendios en la zona ha incrementado la preocupación de comerciantes, vecinos y especialistas, quienes advierten que sin una intervención integral en infraestructura eléctrica, regulación del comercio informal y medidas de protección civil, el riesgo de una nueva tragedia seguirá latente en uno de los puntos comerciales más emblemáticos de la capital.

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