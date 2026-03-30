Sin Cristiano Ronaldo, México Empata en Histórico Regreso del Estadio Banorte

El histórico Estadio Azteca, ahora renombrado como Estadio Banorte, reabrió sus puertas en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), con un partido que prometía ser inolvidable: México contra Portugal. Miles de aficionados llegaron con altas expectativas tras dos años de espera, pero el encuentro terminó sin goles y con una sensación de vacío para muchos, especialmente por la ausencia de Cristiano Ronaldo, una de las mayores figuras del futbol mundial.

Expectativa desbordada en la reapertura del Estadio Banorte

Desde las primeras horas del día, familias completas y grupos de amigos comenzaron a llegar al renovado recinto, motivados tanto por el regreso del futbol al estadio más emblemático del país como por la curiosidad de conocer las remodelaciones rumbo al Mundial. El Estadio Banorte, con capacidad para más de 80 mil espectadores, volvió a cobrar vida en un ambiente cargado de emoción, identidad y orgullo nacional.

Muchos asistentes destacaron la importancia histórica del inmueble, considerado uno de los más icónicos del mundo y sede de dos finales de Copa del Mundo. Para ellos, regresar a sus gradas significaba reconectar con una parte fundamental de la cultura deportiva mexicana.

Un aficionado mexicano, emocionado por el regreso al estadio, compartió su sentir sobre lo que representa este recinto.

“El Azteca es la historia. Es lo mejor que tenemos de México para el mundo, orgullosamente mexicano y vamos a ganar”.

La ausencia de Cristiano Ronaldo desata frustración

A pesar del ambiente festivo, uno de los temas más repetidos entre los asistentes fue la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no participó en el encuentro a pesar de ser el principal atractivo internacional. Portugal, ubicado entre los cinco mejores equipos del mundo según el ranking de la FIFA, llegó sin su máxima estrella, lo que generó inconformidad entre quienes esperaban verlo en acción.

Algunos aficionados incluso viajaron desde otros países con la ilusión de presenciar al astro portugués, lo que hizo más evidente la decepción.

Un seguidor mexicano expresó su frustración tras enterarse de que su ídolo no jugaría.

“Es triste, todo México quería verlo”.

Otro aficionado, que ya tenía su boleto asegurado, también manifestó su desencanto.

“Mi ídolo es el bicho, Cristiano Ronaldo. No jugó, pero ya habíamos comprado los boletos”.

Incluso, un visitante internacional relató su experiencia al llegar desde Sudamérica.

“Yo vine desde Colombia porque quería ver a Cristiano”.

Empate sin goles deja dudas rumbo al Mundial

Ya dentro del estadio, la Selección Mexicana vivió un emotivo reencuentro con su afición, que no dejó de alentar en ningún momento. El himno nacional fue uno de los instantes más intensos de la noche, coreado por decenas de miles de voces que hicieron vibrar el inmueble.

A pesar del apoyo constante, el desempeño en la cancha dejó sensaciones mixtas. El partido terminó 0-0, un resultado que, aunque reflejó cierto orden defensivo, también evidenció falta de contundencia ofensiva frente a un rival de alto nivel.

Un asistente describió la experiencia dentro del estadio y la energía del momento.

“Es una sensación increíble. Cuando el himno nacional sonó fue otro show. Esta afición no la encuentras en otro lado, es la mejor. Ojalá que dure el Mundial para nosotros los mexicanos”.

Otro aficionado destacó la importancia histórica del recinto y el ambiente vivido durante el encuentro.

“Este estadio, la historia que tiene habla por sí misma, la energía es increíble. Ha sido un buen partido, ha estado interesante por ahora”.

La afición presiona a Javier Aguirre durante el partido

Durante el encuentro, la pasión también se transformó en exigencia. En varios momentos, los aficionados lanzaron gritos dirigidos al director técnico Javier Aguirre, pidiendo ajustes en la alineación y mayor dinamismo en el ataque.

Las tribunas se convirtieron en un espacio de presión constante, donde se escucharon consignas que reflejaban la urgencia por ver resultados.

Algunos seguidores pedían el ingreso del portero Guillermo Ochoa, mientras otros insistían en oportunidades para nuevos jugadores ofensivos, evidenciando la intensidad con la que se vive cada decisión dentro del terreno de juego.

México deja más dudas que certezas rumbo al Mundial

Este partido marcó la primera gran prueba para la Selección Mexicana de cara al Mundial, pero también dejó claro que aún hay aspectos por mejorar. Aunque el ambiente y la conexión con la afición se mantienen intactos, el rendimiento deportivo sigue siendo un punto de análisis.

El regreso al Estadio Banorte no solo significó la reapertura de un recinto histórico, sino también una muestra de que la pasión por el futbol en México continúa más viva que nunca. Sin embargo, el empate sin goles y la ausencia de figuras clave dejaron una sensación agridulce en una noche que prometía ser perfecta.

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