La informalidad laboral en México ha sido un tema persistente que afecta significativamente el panorama económico y social del país.

Este fenómeno se manifiesta en diversos sectores, desde el comercio hasta la manufactura y los servicios, y afecta a más de 30 millones de trabajadores en todo el país.

La informalidad laboral se refiere a aquellas actividades económicas que no están reguladas por las leyes laborales y que, por lo tanto, carecen de protecciones y beneficios laborales básicos.

Esto incluye trabajadores que no están registrados formalmente, que no cuentan con contratos de trabajo o que no tienen acceso a la seguridad social.

En México, la informalidad afecta tanto a empleados por cuenta propia como a asalariados, creando una red compleja de situaciones laborales precarias.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral en México ha mostrado una disminución en los últimos años, pero sigue siendo considerable.

Esta situación se relaciona con la falta de empleo formal, la complejidad del sistema tributario, y las limitadas oportunidades de educación y capacitación para los trabajadores.

Los últimos datos correspondientes al tercer trimestre del 2023, revelan que la tasa de desempleo en México experimentó una disminución en el tercer trimestre de 2023, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre, al compararla con el mismo período del año anterior.

Este cambio también se manifestó en un aumento en la cifra de la población empleada.

Se observan incrementos de empleos dentro de la industria de la construcción, transportes y servicios.

Durante el periodo señalado, el INEGI reportó una pérdida de 327 mil 337 empleos en el sector primario, contrastando con un incremento de 385 mil 153 empleos en la industria de electricidad, manufactura y construcción, siendo el sector constructor el principal impulsor de este crecimiento.

Se observó un aumento de 519 mil 902 en un año, principalmente hombres, con un incremento de 413 mil 870 en esta categoría.

Abordar la informalidad laboral en México es esencial para construir una economía más justa y sostenible.

Con información de Paola Becerra Orozco, Noticias N+