Nuevas Drogas en Estados Unidos Pueden Agudizar la Crisis del Fentanilo

Estados Unidos anunció que hay dos nuevas sustancias en el mercado de las drogas que podrían agravar la epidemia de sobredosis y muertes que atraviesa ese país en los últimos años.

El primero es la xilacina, un analgésico y tranquilizante usado en animales; el segundo es el nitazeno, un opioide sintético que según la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, tiene un efecto 40 veces más fuerte que el fentanilo, el cual ya destacaba por ser 100 veces más poderoso que la heroína.

En los primeros días de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del departamento de Estado, anunció sanciones contra una red internacional que opera entre China, Canadá y cárteles mexicanos y que fabrica y distribuye toneladas de precursores de fentanilo, pero que también se involucran en el tráfico global de xilazina y nitazenos que son sumamente potentes y se mezclan con fentanilo.

El Dr. Jaime Arredondo, investigador de la Universidad de Victoria, Canadá comentó lo siguiente:

Están presentes sobretodo en la Costa Este de Estados Unidos, en algunos lugares se ha visto surgir antes como en Puerto Rico y ahora ya se encuentra en mayor o en menor medida en varias ciudades una de ellas puede ser Filadelfia empezamos a ver este fenómeno también en otras ciudades la Costa Oeste

Lucha diaria: crece el número de personas en situación de calle en la ciudad. Foto: Getty Images

La xilazina es conocida como tranq y el nitazeno, como la droga zombie, por los efectos y síntomas depresivos. La Dra. María del Carmen Jiménez, del departamento de farmacología clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM habló al respecto:

Al principio cuando el usuario de este tipo de drogas lo utiliza hay un incremento en la sensibilidad, se podría describir como un High y posteriormente empiezan los síntomas depresores

La Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas de Estados Unidos refiere que estas sustancias significan una “amenaza emergente” para la salud pública del país. El Dr. Jaime Arredondo expuso su opinión:

Simple y sencillamente se está buscando nuevos mecanismos para adulterar esta toxicidad ya sea a través de fentanilo o a través ahora de estas otras sustancias como el xilacine o los nitazenos

Autoridades de Salud de Tennessee reportan que entre 2020 y 2021 las muertes por sobredosis relacionadas con el nitazeno aumentaron 420 por ciento.Expertos explican que producir el nitazeno, como el fentanilo, podría resultar sencillo con trabajo de laboratorio, pues se encuentra en polvo, píldora y líquido.

La Dra. María del Carmen Jiménez afirma que “se pueden elaborar en cualquier sitio que tenga la capacidad de hacer síntesis química”. Su efecto, combinado con el fentanilo o heroína, es letal o puede causar síntomas de abstinencia mucho más graves.

Nuevas drogas aparecen en Informes de toxicología

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, detallan que el nitazeno fue creado como analgésico hace 60 años pero nunca fue aprobado para su uso.

Al momento no hay datos determinantes y completos sobre la huella del nitazeno en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, autoridades confirman que ya aparece constantemente en los informes de toxicología y en certificados de causas de muerte.

Tanto el investigador experto en salud pública, como la académica de la UNAM refieren la importancia de actuar para evitar el incremento en el uso de estas nuevas drogas. El Dr. Jaime Arredondo afirma que:

“La aparición de estas nuevas sustancias como lo xilacina o lo nitazines es simple y sencillamente un resultado de la criminalización de las sustancias, donde pasamos de la heroína al fentanilo y ahora el fentanilo mezclado con otras sustancias, donde ultimadamente no podremos nunca alcanzar a la cadena de producción sino ofrecemos estas estrategias de reducción del daño”

La Dra. María del Carmen Jiménez asegura que “considero no sólo preocupante, sino que vamos muy atrás, creo que el no conocer la importancia del control del fentanilo y no conocer lo que están haciendo con estas combinaciones de drogas, nos va a generar muchos problemas y no dentro de mucho tiempo”.



Con información de Alan Gilberto Hernández, Noticias N+