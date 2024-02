Asaltos y Extorsiones Azotan Edomex; Choferes y Pasajeros Sufren Aumento de Robos

Asaltos y extorsiones son delitos que a diario enfrentan operadores y usuarios del transporte público en el Estado de México.

En esa entidad hay por lo menos 5 corredores identificados como “focos rojos”, debido a la alta incidencia de robos contra choferes de vagonetas.

De acuerdo con testimonios de choferes y pasajeros, los corredores donde ocurren los robos están plenamente identificados por las autoridades; sin embargo, existe ausencia de operativos para enfrentar los actos delictivos.

A través de las cámaras de videovigilancia instaladas en sus unidades, han podido captar los constantes asaltos de los que son víctimas. Uno de ellos ocurrió la noche del pasado 12 de febrero.

Una cámara captó imágenes del momento en que dos sujetos con armas de fuego despojaron al chofer del dinero de la cuenta, un autoestéreo y diversas pertenencias.

Mientras el chofer pide a los delincuentes que lo dejen ir, el sujeto armado le exige que le entregue su cartera.

-Déjame ir.

–No, espérate, no, no. Aquí no está el dinero, presta la cuenta porque te voy a dar un balazo”, se escucha en la grabación.

El delincuente ya es identificado como el mismo que presuntamente ha cometido diversos asaltos contra operadores del transporte público en el municipio de Ecatepec.

En un recorrido realizado por nmás, se pudo constatar que en las diferentes rutas que siguen las unidades de transporte público hay poca o nula vigilancia por parte de las policías estatal y municipal.

“La verdad es que sí son frecuentes los asaltos", asegura Raúl, operador de transporte público en el Estado de México.

Los delincuentes se suben como pasajeros, ya en el transcurso del camino nos amagan, nos ponen la pistola en la cabeza y nos quitan el dinero que traemos, y luego se van con los pasajeros. A mí me han quitado hasta mil 500 pesos de la cuenta.

Son los choferes de las unidades de transporte público quienes se han encargado de definir las rutas con mayor peligro por el número de asaltos registrados en el último año, entre ellos se encuentran cinco principalmente:

Corredores de alta incidencia delictiva. Foto: N+

Autopista México-Pachuca , en el tramo de Tecámac a Ecatepec

, en el tramo de Tecámac a Ecatepec Avenida Central , en el tramo de Río de los Remedios a Valle de Aragón

, en el tramo de Río de los Remedios a Valle de Aragón Avenida López Portillo a paradero de Indios Verdes

a paradero de Indios Verdes Boulevard de los Aztecas

La carretera Texcoco-Lechería

Sufren más de 17 robos al día

En el último año se denunciaron 6 mil 403 asaltos a bordo de transporte público en el Estado de México, que es la entidad con mayor número de robos de ese tipo en todo el país, que se traduce en más de 17 incidentes de este tipo por día.

Transportistas y usuarios se sienten inseguros frente al incremento de robos y también de extorsiones en estas unidades.

“La verdad es que sí padecemos de mucha inseguridad aquí, en estos días hay bastantes asaltos, pues yo creo que sí deberían de considerar que tengamos más vigilancia porque nosotras estamos muy expuestas”, aseguró Socorro Herrera, usuaria de transporte público.

Mario Oliva, un operador de transporte público denuncia que “aquí estamos a expensas de los delincuentes, si no es robo es talón, es renta, es extorsión, derecho de piso hasta para cruzar el metro Indios Verdes. A mí apenas un sujeto que se subió a asaltar me picó el brazo y la pierna”.

