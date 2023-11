Histórica Sentencia a Militares no Apaga Dolor de Familias

Las familias de Jorge y Javier consiguieron parte de la justicia por la que lucharon durante 13 años.

Este 13 de octubre, cinco de los militares que los asesinaron fueron sentenciados a 90 años.

Jorge Mercado y Javier Arredondo, originarios de Coahuila y Baja California Sur, estudiaban su posgrado de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, en la capital de Nuevo León.

La madrugada del 19 de marzo de 2010 fueron perseguidos y asesinados dentro de la universidad por elementos del Ejército, que posteriormente aseguró que estaban armados y los catalogó como miembros del crimen organizado.

Durante los siguientes 10 años, el Ejército sostuvo esta versión, pese a que una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la desmentía.

Fue hasta 2019 cuando el Estado mexicano reconoció que los militares alteraron la escena de los hechos y ofreció una disculpa pública a las familias de los jóvenes donde aceptó que no eran sicarios, sino estudiantes.

Rosa Mercado, la madre de Jorge, lamentó las mentiras que se han difundido sobre su hijo y su amigo, asegurando que eran sicarios.

Desde hace seis años, tres de los seis agresores esperaban su sentencia desde la cárcel.

El año pasado, los otros dos militares involucrados fueron detenidos, mientras que el sexto está reportado como desaparecido al menos desde 2016.

Un juzgado de distrito en Nuevo León finalmente los condenó a la pena máxima por homicidio calificado con agravante de ventaja.

Pero las familias de Jorge y Javier piden “justicia completa” y exigen que se investiguen otros delitos como el abuso de autoridad, el robo de identidad y la alteración de los hechos.

Los padres de Javier fallecieron hace tres años, pero su hermana, Reyna Haydee, y Rosa, la madre de Jorge, así como colectivos que les han acompañado, continúan con la lucha por la justicia y las garantías de no repetición.

Ya han pasado más de 13 años y para mi Jorge me sigue haciendo falta... Cada vez que pienso en él, como anoche que veía sus fotos [...] y pensar en todo lo que le hicieron, no sabes lo que me duele.