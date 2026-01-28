Ecatepec Lleva 7 Años sin Agua Regular: la SCJN Revisa el "Mínimo Vital" de 50 Litros por Casa

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, miles de familias llevan casi siete años sin acceso regular al agua potable. A pesar de vivir en uno de los municipios más poblados del país, los habitantes sobreviven con apenas 50 litros diarios por vivienda, entregados mediante pipas.

Este 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revisar por primera vez este caso, generando expectativa pero también desconfianza entre quienes han vivido años de abandono institucional.

La Corte admitió el caso bajo el expediente 869/2025 y ordenó la suspensión de todas las resoluciones locales relacionadas, mientras analiza si se está violando el derecho humano al agua al limitar el suministro a solo 50 litros por día, incluso a quienes están al corriente con sus pagos.

¿Qué está en juego con el "mínimo vital" de 50 litros al día?

El tema central que atrajo la atención de los ministros es el llamado "mínimo vital" de agua, una política implementada por el gobierno municipal que limita el acceso a solo 50 litros por día por vivienda, siempre y cuando el usuario esté al corriente en sus pagos. La pregunta que guiará el análisis de la Corte es clara:

¿Se está violando el derecho humano al agua al restringirlo a esta cantidad mínima?

La diputada local Miriam Silva, quien ha impulsado decenas de amparos para garantizar el suministro de agua en Ecatepec, fue clave para llevar este caso hasta el máximo tribunal.

Es importante este precedente nacional, porque va a estandarizar los criterios de todos los juzgadores del Estado de México. Entonces una persona que vaya por un amparo de agua, ya no le van a determinar, tal vez, solo 50 litros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita al menos 100 litros diarios para cubrir sus necesidades básicas. Por eso, este caso podría redefinir el estándar mínimo a nivel nacional.

Falta de Agua en Ecatepec Edomex, Suprema Corte Atrae Caso

Vecinos de Ecatepec: "Esta decisión llega demasiado tarde"

Aunque la atracción del caso por parte de la Corte marca un avance legal, los vecinos de Ecatepec no están convencidos de que esto mejore su situación. Y tienen razones de sobra.

En años recientes, han acudido en al menos cinco ocasiones a la Suprema Corte con pruebas, fotografías y testimonios. Sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta clara ni acciones concretas.

Carlos Moreno, habitante de la colonia Sagitario 4, relata su experiencia con decepción:

Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con algunos magistrados. Les planteamos la problemática, les enseñamos toda la documentación que teníamos, fotografías de cómo vivíamos. Se comprometieron a ver la posibilidad de hablar con quien fuera necesario para que esto se remediara, pero eso no pasó.

Además, denuncian que las autoridades locales han comenzado a excluir a personas de los beneficios de los amparos, bajo condiciones poco claras.

"Ha habido mucha gente que todavía no le llega el agua y la han ido eliminando del amparo. Entonces, en lugar de un avance, ha habido mucho retroceso", asegura Irene Salcedo, vecina del municipio.

Exigen respuestas: más de 10 oficios enviados... y ningún resultado

La lucha de los vecinos no se ha limitado a protestas o amparos. Solo en el último año, han entregado más de diez oficios dirigidos a los tres niveles de gobierno. El más reciente fue enviado a la Presidencia de la República, pero terminó siendo redirigido a la gobernadora del Estado de México, y de ahí al gobierno municipal. Ninguna instancia les ha ofrecido una solución real.

En estos documentos, además de exigir acceso al agua, también denuncian las graves consecuencias que ha traído la falta de infraestructura: calles destruidas, problemas de salud e inseguridad.

Carlos Moreno lo explica con claridad:

El problema aquí no nada más es la cuestión del agua, es la cuestión de la infraestructura. Todas las colonias en lo general están llenas de baches, totalmente destrozadas por la falta de mantenimiento, pero aparte porque entran las pipas.

El "huachicol del agua" también afecta a Ecatepec

El municipio enfrenta otro problema grave: el robo ilegal de agua. Las pipas particulares extraen el líquido desde tomas clandestinas, afectando aún más el ya limitado abasto oficial.

En octubre pasado, la Fiscalía del Estado de México implementó el "Operativo Caudal", en el que aseguraron nueve inmuebles, clausuraron tomas clandestinas y suspendieron un pozo que se usaba para extraer agua de forma ilegal.

A pesar de estos operativos, los vecinos aseguran que la situación en sus colonias no ha mejorado. La impunidad y la falta de acción real siguen marcando su día a día.

