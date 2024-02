Cementerio en Aguas Negras de Ecatepec, se Han Encontrado Más de 500 Restos Humanos

Los canales de aguas negras en Ecatepec se han convertido en un vertedero de restos humanos.

Desde hace 11 años, Rocío Uribe busca a su hija María Fernanda, desaparecida en Naucalpan. En su andar ha atestiguado la localización de 500 restos humanos en el Gran Canal en el Estado de México, que pasa por Ecatepec, Tecámac, Jaltenco y Tonanitla.

"Cada búsqueda (en la) que yo me presento es pensando en poder encontrar (a mi hija)... yo no sé si a Fer la enterraron, yo no sé si a Fer la tiraron", dijo Rocío Uribe, madre buscadora.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, las mujeres que integran el colectivo Red de Madres Buscando a sus Hijos han realizado al menos tres jornadas de búsqueda en canales de aguas negras.

En abril de 2021, Rocío se integró a la primera búsqueda en el Gran Canal a la altura del Puente de Fierro, en Ecatepec.

Localizaron tres restos de cuerpos. Tras el hallazgo, solicitaron a la Fiscalía del Estado de México una investigación más profunda y una búsqueda en campo.

"Ya lo sacaste del lodo, ya lo sacaste de la basura, ya los colocaste ahí y dices el trabajo de la autoridad tiene que ser fuerte y arduo; el problema es cuando te dan respuestas", mencionó Rocío Uribe, madre buscadora.

Las autoridades tardaron dos años en autorizarla y cuando lo hicieron no enviaron personal suficiente, según las madres buscadoras.

"Prácticamente somos nosotras, hacemos equipo de cinco personas y entramos por jornada: trabajas una jornada, descansas otra y vuelves a entrar", señaló Rocío Uribe, madre buscadora.

La semana pasada hicieron la tercera búsqueda en el canal de Cartagena, también en Ecatepec, donde localizaron los restos de una mujer en una mochila.

"Los canales del Estado de México corren en una dirección y van a parar a Tula, Hidalgo. Los restos se van se van deteniendo en distintos puntos de los canales", afirmó Leticia Mora, líder del colectivo Red de Madres Buscando a sus Hijos.

Sin identificar, cientos de restos humanos localizados

Las madres buscadoras señalan que cientos de los restos que han localizado siguen sin ser identificados debido a que la Fiscalía mexiquense asegura que no cuentan con personal ni presupuesto para hacerlo.

En el Estado de México hay 2 mil 500 cuerpos sin identificar, según datos de la Coordinación General de Servicios Periciales.

Un problema que se ha extendido por todo México, pues de acuerdo con la ONU, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar están en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.

"Esta situación no se va a resolver en dos días o en un año, va mucho más allá. Los peritos básicamente que tenían que hacer este trabajo no se dan abasto o no hay peritos específicos para estos casos y te llega un avalancha de situaciones y estás desbordado", aseguró José Pablo Baraybar, del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Para atender la crisis forense en el país, organismos y organizaciones internacionales han recomendado al Estado mexicano fortalecer los servicios forenses con mayor presupuesto y personal especializado, particularmente al Centro Nacional de Identificación Humana.

Con información de Arturo de la Sancha, Noticias Nmas