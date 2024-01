Benito, la Jirafa que Despertó una Lucha contra el Maltrato

Fueron nueve meses de denuncias y acción comunitaria tras la llegada de la jirafa Benito a Ciudad Juárez en Chihuahua. Ciudadanos, activistas y ambientalistas denunciaron en redes de forma constante, las malas condiciones en las que este ejemplar se encontraba en el Parque Central, lugar donde anteriormente habitó 26 años y perdió la vida la jirafa Modesto.



La vida de Benito y su estancia en el Parque Central de Ciudad Juárez, desde su traslado de Sinaloa en mayo de 2023 mediante un acta de donación, estuvo plagada de burocracia en los distintos niveles de gobierno.

Acta de Donación que marcó el comienzo de la nueva vida de Benito. Foto: Fiesta Zafari

Las quejas y denuncias se intensificaron los primeros días de este año debido al frío que ha golpeado históricamente a la ciudad fronteriza, con noches y amaneceres en temperaturas bajo cero.



Así lo registró Roberto, habitante de esa ciudad e integrante del grupo Salvemos a Benito.

Buenos días, hoy es lunes 08 de enero 2024, son las 08 de la mañana, estamos a -2 grados con una sensación de -9, hay vientos muy muy helados y pues aqui estamos en el parque central de Ciudad Juárez

Los primeros días de enero, a través de un comunicado del Gobierno del Estado de Chihuahua, se dio a conocer que finalmente se haría el traslado de Benito al parque Africam Safari de Puebla. La gobernadora del estado afirmó que únicamente se encontraban en espera de un documento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Benito, la jirafa, siendo cariñosamente alimentada. Foto: Cuartoscuro

La noticia fue confirmada por el Director General de este parque de conservación de vida silvestre en Valsequillo, Puebla, Frank Carlos Camacho.

Únicamente estamos en espera de los permisos de las autoridades federales para poder hacer este traslado que por su propia naturaleza es algo complicado, las jirafas son animales muy grandes, muy altos y trasladarlo desde Chihuahua a Puebla va a ser un traslado largo.

Unas horas después, a través de su cuenta en X, la Profepa desmintió las declaraciones de la autoridad estatal, precisando que no se estaba en presencia de solo un último trámite para proceder a su traslado.

La dependencia federal indicó que se realizaron visitas de inspección en las que se ha constatado que Benito no vivía en condiciones adecuadas y que las autoridades de Chihuahua no habían cumplido con las órdenes para preservar la seguridad del espécimen.



Profepa también señaló que no era aún posible autorizar el traspaso de la jirafa, ya que era necesario que se tomaran medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que era una obligación ineludible del parque.



Desde la llegada de la jirafa al parque, el 4 de mayo de 2023, se documentó en redes que el mamífero habitaba en malas condiciones para su especie, por lo que se entabló una denuncia colectiva contra las personas servidoras públicas que resultaran responsables.



Así lo narró Perla Guzmán, integrante de Salvemos a Benito.

Nosotros diariamente vamos al parque a visitar a Benito y al resto de los animales, documentamos diario lo que encontramos, las anomalías que hay, contamos la cantidad de animalitos que amanecen muertos, etc., el frío hoy en la mañana a la hora que vi en el parque a las 7 de la mañana estábamos a -6 grados con sensación térmica de -9, el lago artificial estaba completamente congelado.

En tiempo de calor también se denunciaba la falta de sombra ante las altas temperaturas y la contaminación del agua en el estanque. Además, Benito presentaba estereotipias, que son comportamientos repetidos que se dan en animales privados de libertad a consecuencia de no poder expresar las conductas naturales de su especie, tales como lamer las paredes o tubos de su entorno.

Benito, la majestuosa jirafa. Foto: Cuartoscuro

Cabe resaltar que desde el 9 de junio de 2023, un reporte médico del Parque Central, recibido y sellado por Profepa, reportó que la casa de Benito contaba con calefacción, un proyecto al que se le dió continuidad hasta hace apenas unas semanas, unos días antes de su traslado.



El colectivo Salvemos a Benito tomó popularidad en el seguimiento del tema, arrobando en X a funcionarios, artistas, activistas e incluso al Presidente de la República, quien retomó el tema durante una conferencia mañanera, donde comentó que pediría a María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “que vea el asunto” de la jirafa Benito.

Pues es algo que le corresponde al gobierno del estado, pero nosotros ayudamos, le voy a pedir a María Luisa que vea este asunto, que se comunique con la gobernadora; si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros

En medio de la burocracia y un traslado cuya instrumentación resultaba incierta, Benito seguía expuesto a las temperaturas congelantes del desierto Chihuahuense.



El 9 de enero, un juzgado de distrito, en atención a lo solicitado por los activistas promoventes en una demanda de amparo, requirió a la Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informara lo conducente respecto al traslado de Benito al Africam Safari en Puebla.



El 19 de enero la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Mendoza, en una entrevista reconoció que se habían cometido omisiones y errores en la dependencia federal con respecto al caso de Benito, asegurando que se iniciarían procedimientos legales en contra del personal de Profepa en el estado.



Finalmente, fue el pasado 21 de enero, cuando Frank Camacho, director de Africam Safari, anunció a través de redes que daría inicio el traslado de de Benito, una vez que el ejemplar se había adaptado e ingresado voluntariamente al transporte que lo llevaría durante más de 40 horas a su nueva residencia en Puebla.

viaje de Benito a Africam Safari, un nuevo capítulo. Foto: Cuartoscuro

La escena del traslado fue realmente conmovedora, las familias reunidas en el Parque de la frontera, despedían a Benito entre lágrimas y voces quebradas, una lona lo cubrió y empezó un largo camino que fue todo el tiempo monitoreado.



Benito se robó el reflector de redes y medios en el país.

El domingo pasado, la gobernadora María Eugenia Campos, a través de su cuenta de X, publicó una disculpa y agradecimiento a quienes hicieron posible el rescate de la jirafa:

¡Perdóname, Benito!. Nos quedamos comprometidos y trabajando para quienes en otras circunstancias la pasan mal. ¡NUNCA MÁS EN CHIHUAHUA! ¡BUEN VIAJE BENITO!

Después de un largo camino, atravesando 1,900 kilómetros en un camión especial y recorriendo 11 estados del país, el ejemplar de 3 años y más de 4 metros de altura, ha llegado a su nuevo hogar en el Africam Safari de Puebla.



Sin embargo, al parecer Benito se ha convertido en la primera de muchas batallas que librar contra el maltrato animal por parte de autoridades de los distintos niveles de gobierno.



¡Larga vida a Benito!

Historias recomendadas:



Con información de Luis Carlos Hernández, Noticias N+