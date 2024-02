Mujeres y Niñas Son Más Afectadas por la Falta de Agua en México

Cuando el agua escasea, las labores de abastecimiento recaen principalmente sobre las mujeres y las niñas.

En los hogares de México en los que es necesario acarrear y almacenar agua, las mujeres lo hacen el 64% del tiempo dedicado a esta actividad.

Esto es casi el doble del tiempo que los hombres destinan a esta labor, que es el 36% restante, según datos del Inegi.

Las mujeres realizan el 64% del tiempo dedicado a acarrear y almacenar agua en México. Foto: Alam Ramírez Zelaya

“Lamentablemente para buscar el agua esta responsabilidad recae en mujeres y niñas… que tienen que buscar el agua, tiempos, horas, de camino, de regreso, todos los días para buscar agua y lamentablemente les perjudica”, señala el doctor José Moya Medina, representante de la OPS/OMS en México.

Como Dinorah Balleza, quien vive en la colonia Nueva Aragón, en Ecatepec, Estado de México, y desde hace cinco años camina hasta siete kilómetros para llenar tambos y botes con agua.

“Tengo que llenar dos tinacos, a esos dos tinacos son de 1,200 y yo traigo 200 litros, me aviento 6 viajes, son 12, y luego ya dejo lleno esto, 13 viajes, a veces es de media hora, ya cuando más gente hay es una hora, una hora por viaje, o sea todo el día”, explica la mujer.

Este trayecto lo hace hasta dos veces a la semana acompañada de sus hijas. De esta forma puede hacer la limpieza y lavar la ropa y trastes de los ocho integrantes de su familia.

“Yo con mi hija la que está ahorita me aviento un día para llenar todo, si hoy me tocó a mí, para la otra semana a mis dos hijas, y así nos vamos para que no sea mucho el cansancio”, dice Dinorah, quien también cuida a cinco de sus nietos y nietas.

Nueva Aragón, donde vive Dinorah, forma parte de la llamada “Quinta Zona”, un área de Ecatepec conformada por 154 colonias en las que se redujo el caudal de agua en más de 63% en los últimos cinco años, según el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento municipal.

Pero esto no solo ocurre en Ecatepec: cerca de nueve millones de mexiquenses en 16 municipios enfrentan esta problemática, que obliga a las mujeres a recorrer largos trayectos para tener acceso al agua.

“Perdemos el tiempo en venir por el agua, el esperarnos a ver si sale limpia, si la avientan o no, muchos sí se llevan el agua para el baño, aunque esté apestosa”, dice un vecino del lugar.

A las mujeres y niñas, realizar estas labores les resta tiempo que podrían dedicar a concluir sus estudios y a trabajar de manera remunerada, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud.

“A las niñas ya les obliga a ir, buscar, les pone en problemas de inseguridad, tienen que buscar y acarrear agua que afecta en la disponibilidad de tiempo para tener acceso a la educación”, dice Moya Medina.

Es por esto que ambas agencias destacan la importancia de que los programas y políticas para distribuir el agua se elaboren con perspectiva de género, y tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas.

