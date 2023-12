Ataque con Ácido a Elisa Xolalpa: 22 Años Esperando Justicia en México

Elisa Xolalpa ha exigido justicia durante 22 años, luego de ser atacada con ácido por su expareja en 2001. Este caso, lejos de ser un hecho aislado, muestra la persistente violencia ácida contra las mujeres en México.

En 2001, a los 18 años, Elisa fue rociada con ácido en la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, por su entonces pareja, Javier Ediberto ‘N’.

Luego del ataque, el hombre huyó. Mientras tanto, el ácido afectó el 40% del cuerpo de Elisa.

El mismo año, con ayuda de su familia, la mujer chinampera denunció la agresión; sin embargo, la investigación se estancó cuando la entonces Procuraduría de la delegación Benito Juárez perdió su carpeta de averiguación.

Entonces al no tener la solvencia económica, al desconocer las leyes pues yo ya no le di continuidad, además de todas las negativas que me dio la institución… nunca me dijeron qué podía ser, las alternativas a las cuales yo podía acudir en caso de que la carpeta de investigación estuviera extraviada, lo que me dijeron es 'ya no la tenemos y no podemos hacer más'.