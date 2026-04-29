Grooming: el Peligro Oculto en Redes Sociales que Afecta a Niños en México

En México, el grooming se ha convertido en una amenaza silenciosa que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Este delito ocurre en entornos digitales como redes sociales, videojuegos y plataformas de mensajería, donde adultos se hacen pasar por menores para ganar la confianza de sus víctimas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos 4 de cada 10 menores de 17 años han experimentado algún tipo de violencia digital, lo que evidencia la urgencia de atender este problema desde casa y en la sociedad.

Cómo operan los agresores en internet y por qué es tan peligroso

El grooming es una práctica de manipulación emocional que puede escalar rápidamente hacia delitos más graves. Los agresores suelen crear perfiles falsos y simular ser jóvenes para acercarse a sus víctimas. A través de conversaciones constantes, generan vínculos de confianza que les permiten obtener información personal, imágenes íntimas o incluso ejercer control psicológico sobre los menores.

El especialista en seguridad y tecnologías de la información de la UNAM, Carlos Tlahuel Pérez, advierte sobre el alcance de este problema en el entorno digital.

“El ciberacoso es el uso de tecnologías de la información para intimidar, acosar o humillar a una persona. Sus principales vehículos son las redes sociales y cualquier tipo de sistema de mensajería instantánea”.

Esta dinámica convierte a plataformas cotidianas en espacios de riesgo, especialmente cuando no existe supervisión o educación digital adecuada.

¿Qué Es el Grooming? Así se Esconde en Videojuegos y Redes el Acoso de Adultos contra Menores

Un caso real que revela la gravedad del grooming en México

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, una madre vivió de cerca el peligro del grooming cuando descubrió que su hija estaba siendo acosada por un adulto que fingía ser adolescente. La situación salió a la luz al revisar las redes sociales de la menor, lo que permitió actuar antes de que el caso escalara.

Lilia, madre de familia, relató cómo identificó el riesgo y tomó acción inmediata para proteger a su hija.

“Yo estaba revisando las redes sociales de mi hija y encontré que tenía en su lista de contactos a un perfil que aparentaba ser un joven. Sin embargo, le pedía fotografías íntimas. Investigamos y resultó ser un adulto que la estaba acosando, por lo que tuvimos que bloquearlo de inmediato”.

Este caso refleja una realidad frecuente en México, donde los agresores utilizan identidades falsas para engañar y manipular a menores.

Redes sociales y videojuegos: el entorno donde crece el riesgo

El aumento en el uso de redes sociales y videojuegos en línea ha incrementado la exposición de los menores a este tipo de delitos. Diversos estudios sobre ciberacoso señalan que mientras más tiempo pasan los niños y adolescentes conectados sin supervisión, mayor es la probabilidad de que entren en contacto con desconocidos peligrosos.

El grooming no se limita al acoso inicial. Puede escalar a delitos como extorsión, pornografía infantil o incluso trata de personas. Estas situaciones representan un riesgo real que puede afectar de forma grave la integridad física y emocional de las víctimas, por lo que la prevención se vuelve fundamental.

Claves para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital

La protección de los menores frente al grooming requiere una participación activa de padres, madres y tutores. No basta con restringir el acceso a dispositivos, también es necesario fomentar la comunicación y el acompañamiento constante en su vida digital.

Marcelo Zayas, padre de familia, comparte una recomendación clave basada en su experiencia.

“Es importante configurar controles de seguridad en dispositivos para impedir el acceso a contenido no apto para su edad. De lo contrario, pueden estar expuestos a información dañina o incluso a personas peligrosas”.

Entre las medidas más efectivas destacan supervisar el uso de redes sociales, configurar controles parentales, limitar el tiempo en internet, mantener conversaciones abiertas sobre los riesgos digitales y revisar periódicamente contactos y mensajes.

La prevención digital puede marcar la diferencia

El grooming no es un problema lejano ni aislado, sino una realidad creciente en México junto con el uso de la tecnología. Prevenirlo implica combinar herramientas tecnológicas con educación y cercanía familiar. Cuando los adultos se involucran activamente en la vida digital de los menores, se reduce significativamente el riesgo de que caigan en manos de agresores.

Generar conciencia, informarse y actuar a tiempo puede ser la clave para evitar consecuencias graves y proteger a quienes son más vulnerables en el entorno digital.

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