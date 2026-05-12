Ser mamá implica una enorme responsabilidad, pero también un desgaste físico y emocional que muchas veces pasa desapercibido. En México, especialistas alertan sobre el aumento de casos de burnout materno, un agotamiento crónico derivado del estrés constante de la crianza, las tareas del hogar, las preocupaciones económicas y la presión social que exige a las madres ser siempre fuertes, amorosas y felices.

Aunque la maternidad suele romantizarse, la realidad es que miles de mujeres enfrentan ansiedad, depresión y otros trastornos mentales sin recibir atención médica. Expertos advierten que este problema no solo afecta la salud de las madres, también puede tener consecuencias graves en el desarrollo emocional de sus hijos y en la estabilidad familiar.

El burnout materno ya es considerado un problema de salud mental

La Dra. Denis Rivera, psiquiatra de enlace de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, explicó que muchas madres viven con enfermedades psiquiátricas sin saberlo o sin recibir tratamiento oportuno. Entre los trastornos más frecuentes se encuentran la depresión y la ansiedad, padecimientos que pueden agravarse con la carga física y emocional de la maternidad.

La especialista detalló que también existen casos de trastorno bipolar, trastornos de personalidad, déficit de atención y problemas relacionados con el consumo de alcohol y sustancias.

“Los más comunes hablando de mamás en época reproductiva y de crianza, son los trastornos del estado de ánimo, entre ellos, los trastornos depresivos, y los trastornos de ansiedad, como los trastornos de ansiedad generalizada, un porcentaje menor las fobias, los ataques de pánico”.

Además, advirtió que muchas mujeres normalizan el cansancio extremo y las emociones negativas, cuando en realidad podrían estar enfrentando un cuadro de agotamiento crónico severo.

Burnout Materno: ¿Qué Es el Agotamiento Crónico y Cómo Puede Tratarse?

Los síntomas que muchas mamás confunden con “cansancio normal”

El burnout materno provoca un desgaste profundo que afecta la mente y el cuerpo. Especialistas señalan que los síntomas pueden aparecer de forma gradual y empeorar con el paso del tiempo si no se recibe ayuda profesional.

Entre las señales más frecuentes están el cansancio constante, irritabilidad, problemas para dormir, alteraciones en la alimentación y el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias. También pueden presentarse sentimientos de culpa, desesperanza y desconexión emocional con la familia.

La Dra. Denis Rivera alertó que en México las mujeres tardan años en buscar atención psiquiátrica, lo que provoca que muchos casos se compliquen.

“Hay una incidencia muy alta de ciertos padecimientos psiquiátricos en las mujeres que son mamás, y que no llegan a ser diagnosticadas, se estima que en México, para que una mujer llegue a consulta, pasan 12 años de un padecimiento de tipo psiquiátrico”.

La salud mental de una mamá también impacta en sus hijos

Especialistas en salud mental advierten que el bienestar emocional de las madres es clave desde los primeros meses de vida de un bebé. La falta de atención médica y apoyo emocional puede afectar directamente el desarrollo de los hijos y la dinámica familiar.

La Dra. Denis Rivera explicó que cuando una madre enfrenta un trastorno mental sin tratamiento, los efectos pueden extenderse a largo plazo en el entorno familiar y en la salud emocional de los menores.

“Desde que el bebé nace es fundamental la salud mental de una mamá, desde que una mamá no esté presente y no haya la atención necesaria, un bebé puede desarrollar en etapas adultas trastornos graves, desde trastornos relacionados del espectro de la esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad”.

Los expertos subrayan que esto no significa que las enfermedades mentales sean contagiosas, sino que el entorno emocional durante la crianza influye de manera importante en el desarrollo psicológico de los hijos.

Especialistas piden romper el silencio y buscar ayuda profesional

Psiquiatras y especialistas en salud mental recomiendan que las madres dediquen tiempo al autocuidado y aprendan a reconocer señales de agotamiento extremo. Actividades como hacer ejercicio, descansar adecuadamente, mantener una buena alimentación y realizar actividades recreativas pueden ayudar a disminuir el estrés acumulado.

Sin embargo, recalcan que cuando los síntomas persisten o afectan la vida diaria, es indispensable acudir con un profesional de la salud mental para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.

La Dra. Denis Rivera insistió en que el burnout materno debe tomarse con seriedad y dejar de verse como una simple etapa de cansancio.

“Estamos ante un problema de salud importante. Acercarse siempre a un profesional de la salud mental, siempre hay que acercarnos a pedir ayuda”.

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