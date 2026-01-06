'Chicharrón': El Perrito Sobrevivió a Choque en Navidad pero No Pudo Superar Muerte de su Dueño

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), se vivió una historia que tocó los corazones de miles de personas. “Chicharrón”, un perrito mestizo de 12 años, conocido también como Oddy, falleció este domingo luego de pasar días hospitalizado por un accidente vial ocurrido el pasado 25 de diciembre en la calzada San Antonio Abad, en pleno Centro Histórico.

El taxi en el que viajaba junto a su dueño volcó aparatosamente, provocando la muerte del hombre en el lugar. Sin embargo, "Chicharrón" logró sobrevivir gracias a la intervención de los bomberos, quienes lo rescataron con vida y lo trasladaron al Hospital Veterinario Roma para recibir atención médica.

Estaba mejorando físicamente, pero su ánimo colapsó tras perder a su humano

Desde su ingreso al hospital veterinario, "Chicharrón" fue tratado por múltiples lesiones internas y una inflamación en la médula espinal que le impedía mover sus patitas traseras. A pesar de su grave estado, los médicos veterinarios eran optimistas sobre su evolución, pues comenzaba a recuperar sensibilidad y había señales de mejoría.

La doctora María e Jesús Cárdenas, directora del Hospital Veterinario Roma, explicó:

Llegó como muchos pacientes traumatizado, llegó con muchos golpes internos, traía inflamación o compresión de la médula espinal, no podía poner las patitas traseras, posicionarlas completamente.

Dejó de comer y beber: su cuerpo se rindió

No obstante, el panorama cambió radicalmente el pasado 2 de enero. El perrito dejó de comer y beber agua, lo que generó complicaciones metabólicas severas que su cuerpo, ya débil por la edad y el trauma, no pudo resistir.

Sobre este deterioro, la doctora María de Jesús Cárdenas explicó:

En el avance de 'Chicharrón', tenemos que avisar que él está decidiendo ya no seguir adelante. Ha dejado de comer, ya no quiere ni tomar agua. Empezó ya con problemas metabólicos complicados, derivados de la edad que tiene. Es un animalito que ya está sufriendo.

Chicharrón estuvo en recuperación en el Hospital Veterinario Roma, en CDMX, tras el accidente del 25 de diciembre. Foto: Hospitall Veterinario Roma

Su dolor emocional fue más fuerte que sus heridas

Para el equipo veterinario que lo atendió, la causa más profunda del deterioro de "Chicharrón" no fue física, sino emocional. La pérdida de su dueño, quien lo había acompañado durante más de una década, marcó profundamente al perrito, que simplemente dejó de luchar.

La doctora Cárdenas reflexionó al respecto:

Íbamos bien con su tratamiento de recuperación, pero también ellos son animales sintientes. El sentimiento de él es un sentimiento de soledad, donde está en un lugar que no conoce a nadie, donde no está la persona que lo cuidó durante 12 años de su vida.

Una historia que demuestra que los perros también sienten

La muerte de Chicharrón ha causado conmoción en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su tristeza y admiración por la fidelidad del perrito hacia su dueño. El caso también ha reavivado el debate sobre el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes, con derechos emocionales que deben ser protegidos.

Este triste desenlace deja una poderosa lección sobre el vínculo entre humanos y mascotas. Aunque "Chicharrón" sobrevivió a un accidente que parecía imposible, no pudo sobrevivir a la pérdida de su compañero de vida.

