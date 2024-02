Niños y Niñas Dejan de ir a la Escuela por Falta de Agua en el Estado de México

La falta de agua ya ha provocado que algunas niñas y niños dejen de ir a la escuela en el Estado de México.

En enero pasado, en la comunidad de Polvillos, municipio de Amanalco, tres escuelas de educación básica permanecieron sin estudiantes 15 días porque las familias decidieron no llevar a sus hijas e hijos a clases ante la falta de este servicio en el plantel.

La medida afectó a cerca de 500 estudiantes.

“Optamos por no mandar a nuestros hijos a la escuela por la situación que podían contagiarse de alguna infección”, señaló Carmela López, madre de familia.

Niñas y niños dejen de ir a la escuela en el Estado de México. Foto: N+

Aunque los tres planteles siguen sin agua, las clases se reanudaron el pasado seis de febrero para preparar al alumnado para el ciclo de evaluaciones.

Los padres y madres temen que la falta de agua exponga a sus hijos a enfermedades infecciosas y que además se retrasen en su proceso académico.

“Surgió este problema del agua, mi hijo la mera verdad dio el bajón, ya no leía bien, ya no sabía bien los números, realmente sí hace falta la escuela. Se va a analizar porque no alcanza el agua” dijo Silvano Ramírez, padre de familia.

En Polvillos viven casi 2 mil personas, y aunque ya habían tenido problemas con el suministro de agua, desde principios de este año todas las colonias la reciben de manera intermitente.

Según los vecinos, a pesar de que las autoridades se comprometieron el pasado 30 de enero a restablecer el servicio, siguen sin suministro regular.

“Nos ponen el agua tres días, o tres días no o una vez a la semana. Vamos para el mes que no se ha regularizado como tal”, afirmó Carmela López, madre de familia.

Ecatepec es otro municipio donde las escuelas tienen este problema.

Una de las zonas más afectadas es la colonia Nueva Aragón, donde viven más de 9 mil personas y siete escuelas padecen escasez de agua.

Esto ha provocado que más de mil estudiantes transiten su vida escolar sin acceso al agua, según datos de la Secretaría de Educación Pública,

“No nos podíamos lavar las manos, traíamos cubetas para así lavarnos las manitas”, dijo David Emiliano, estudiante de cinco años.

En el Estado de México hay en total 2 mil 330 escuelas sin agua, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La falta de este servicio impide que las infancias accedan a medidas básicas de higiene y aumenta el riesgo de contraer enfermedades prevenibles como diarrea, fiebre tifoidea y cólera, de acuerdo con el Unicef.

