¡Adiós, Caballos! 39 Calandrias Migrarán a la Versión Eléctrica en Guadalajara

Las calandrias jaladas por caballo fueron el primer medio de transporte de Guadalajara, una tradición que solo quedará en el recuerdo.

Son más que un atractivo turístico, ya que las calandrias a caballo son icónicas en la Perla Tapatía desde el siglo 19.

Historiadora Cristina Alvizo Carranza.

Se convirtieron en un atractivo turístico desde hace más de 100 años. Según la historiadora, desde entonces ya estaba en debate el tema relacionado con el maltrato que podrían sufrir los caballos. Con el paso de los años, se fueron modificando tanto los accesorios de la calandria como del caballo.

Algunas de las modificaciones incluyen el caucho que se agregó a las llantas y a las herraduras del caballo para evitar accidentes con el pavimento. Anteriormente, eran herraduras de acero y llantas de madera.

Además, se les agregaron protectores en las laterales de la cabeza para evitar alteraciones por el movimiento de los vehículos, y una bolsa en la parte trasera para evitar que el excremento caiga en las avenidas y calles.

Actualmente, ya circulan 16 calandrias eléctricas y serán 39 las que migrarán de los caballos a la modernidad.

Pedro Gutiérrez, calandriero por 50 años.

Me gusta más la de caballo. Ya en otras ocasiones me he subido a la de caballo, ni cuenta me di, ya cuando me fijé dije, ay no, no trae caballo