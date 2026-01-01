Activan Precontingencia Ambiental en AMG por Altos Niveles de Contaminación

SEMADET informó que a las 06:00 horas se activó la precontingencia ambiental por PM10 en las estaciones Miravalle, Las Pintas y Santa Fe, donde se registraron 126, 129 y 143 puntos respectivamente. La zona de influencia de esta condición incluye a los municipios de Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara.

Posteriormente, a las 08:00 horas, se activó también la precontingencia por PM2.5 en la estación Tlaquepaque, al alcanzar 109 puntos, afectando directamente a los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara.

Recomendaciones durante una precontingencia ambiental

Evita actividades al aire libre , sobre todo ejercicio intenso.

Si debes salir: usa cubrebocas

Mantén puertas y ventanas cerradas en casa.

No fumar ni producir humo

Reducir el uso o compartir vehículo

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud.

Las Noticias N+