Activan Precontingencia Ambiental en AMG por Altos Niveles de Contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó una precontingencia ambiental en varias estaciones del Área Metropolitana de Guadalajara

SEMADET informó que a las 06:00 horas se activó la precontingencia ambiental por PM10 en las estaciones Miravalle, Las Pintas y Santa Fe, donde se registraron 126, 129 y 143 puntos respectivamente. La zona de influencia de esta condición incluye a los municipios de Tlajomulco, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara.

Posteriormente, a las 08:00 horas, se activó también la precontingencia por PM2.5 en la estación Tlaquepaque, al alcanzar 109 puntos, afectando directamente a los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara.

Recomendaciones durante una precontingencia ambiental 

  • Evita actividades al aire libre, sobre todo ejercicio intenso.

  • Si debes salir: usa cubrebocas

  • Mantén puertas y ventanas cerradas en casa.

  • No fumar ni producir humo

  • Reducir el uso o compartir vehículo 

Las autoridades ambientales exhortaron a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones para reducir riesgos a la salud.

