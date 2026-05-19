Activarán Alerta Sanitaria en Guadalajara Para Prevenir Brote de Ébola Durante Mundial 2026

La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sanitaria internacional y un aviso sanitario en México en el que piden incrementar la vigilancia epidemiológica durante el Mundial de Futbol 2026 para prevenir brotes de ébola.

Tras el aviso, en Guadalajara se activará una alerta sanitaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes extranjeros durante el importante evento deportivo.

Nota relacionada: Buscan Blindar a Jalisco del Hantavirus; Refuerzan Revisiones Sanitarias a Cruceros

La OMS emitió alerta sanitaria internacional. Foto: N+

En el mundo suman 80 personas fallecidas por esta patología, de alrededor de 246 casos sospechosos fueron detectados en República Democrática del Congo y Uganda, según la Organización Mundial de la Salud.

Ante esta situación, en la entidad desde hace meses planean la instalación de un operativo de sanidad, sobre todo en aeropuertos, puertos marítimos y rutas de ingreso.

Héctor Raúl Pérez, Secretario de Salud Jalisco, dijo: “Con el propósito de identificar si hay sintomatología sugestiva de la enfermedad, hacer un aislamiento inmediato, lo que conocemos como cuarentena, vigilar clínicamente y atender cualquier situación de salud y por supuesto, realizar las pruebas de laboratorio para confirmar o descartar que pudiera tratarse de ébola”.

¿Cómo se transmite el ébola y cuál es su periodo de incubación?

El director señaló que la transmisión predomina a través de secreciones y tiene un periodo de incubación que puede llegar hasta los 21 días.

Hay hospitales específicos donde se podrían atender estos casos, cómo los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente, el Centro Médico Nacional de Occidente y la clínica del IMSS número 46.

El secretario indicó que la letalidad del ébola puede alcanzar hasta el 45%, es decir, cuatro de cada diez personas enfermas pueden morir.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: