Aficionado de Chivas Fallece en Accidente en Tlaquepaque; el Conductor Iba a Exceso de Velocidad

Un fatal accidente automovilístico ocurrido sobre la lateral del Anillo Periférico dejó como saldo un hombre muerto y otro más gravemente herido. El percance se registró metros antes de llegar a la avenida Juan de la Barrera, en la colonia Artesanos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

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El conductor perdió el control del auto y chocó contra el muro de concreto

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil deportivo descapotable habría perdido el control de la unidad y terminó impactándose brutalmente contra un muro de concreto. Autoridades señalaron que la combinación de velocidad y presunto consumo de alcohol habría sido un factor determinante en el accidente.

El aficionado que viajaba como copiloto murió al instánte

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el copiloto, un hombre de 52 años de edad, murió prácticamente al instante debido a una severa herida en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza provocado por el impacto.

Por su parte, el conductor, de aproximadamente 50 años, salió eyectado del vehículo y quedó tendido a un costado de la unidad. Tras recibir atención prehospitalaria, fue trasladado en estado grave a la Cruz Roja Toluquilla para recibir atención médica especializada.

Dentro del automóvil, autoridades localizaron varias latas de cerveza, algunas abiertas y otras aún llenas, por lo que no se descarta que ambos tripulantes hubieran consumido bebidas alcohólicas antes del percance. También trascendió que la víctima mortal portaba una playera deportiva de Las Chivas.

Al sitio acudieron familiares de las víctimas, quienes entre lágrimas y gritos intentaban asimilar la tragedia. Mientras tanto, elementos de la Policía Vial del Estado acordonaron la zona para permitir las labores de peritaje y resguardar el automóvil, que terminó completamente destrozado.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue metropolitana, mientras que una grúa retiró el vehículo y las autopartes esparcidas sobre la vialidad hacia un depósito oficial.

Jahír Bernardino / N+

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