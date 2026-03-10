Agua Sucia en la Zona Metropolitana de Guadalajara se Debe a Descargas Clandestinas de Residuos

Después de que varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara reportaron anomalías en el servicio de agua potable, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó que uno de los motivos ha sido la detección de tomas clandestinas de empresas y ayuntamientos que han vaciado aguas residuales en las tuberías del Siapa.

Noticia relacionada: ¿Por Qué Hay Mala Calidad del Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Municipios responsables de descargar aguas residuales serán multados

El gobernador adelantó que los municipios que ya se tienen identificados como los principales en contaminar los conductos, serán multados.

“Es porque existen tanto particulares como públicos que tienen, pues digamos, que están tirando aguas irregulares a canales del Siapa (...) Van a ser multados y por supuesto absolutamente todas van a ser completamente canceladas”, dijo el gobernador.

De las mil 840 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que atiende el Siapa, el 9.6% han reportado agua con color y mal olor.

Según el Siapa, otra de las razones por las que el agua ha salido con sólidos, es porque el líquido pasa por un canal antiguo que conduce por Ocotlán, Atequiza, Las Pintas y Miravalle.

Presentaron dos proyectos hídricos para mejorar el suministro de agua

Después de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Guadalajara, el gobierno del estado adelantó que se le presentaron dos proyectos hídricos para lograr un mejor suministro de agua.

Se trata de la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 con una inversión estimada de 2 millones de pesos y con la que se planea garantizar mejor calidad de agua en toda la zona metropolitana, así como el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, valuado en 11 mil 500 millones de pesos.

Se espera que en esta semana ambos sean presentados ante Conagua, y que estos mismos también sean financiados por el propio Fondo Nacional de Infraestructura.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: