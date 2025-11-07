Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, Muere en un Accidente Automovilístico en Jalisco

Alison Montaño, Miss Teocaltiche 2025, falleció en un accidente en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán en Jalisco. El anuncio fue hecho a través de la cuenta oficial de la reina de belleza.

Fallece reina de belleza en choque automovilístico en Jalisco

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 27 de la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán, en Jalisco. Un automóvil rojo de la marca Nissan modelo March se impactó por el frente con un camión blanco.

En el accidente murieron Alison Montaño, así como José Eduardo Severiano García. Ambos quedaron prensados dentro del vehículo compacto. La muerte de la pareja en el choque frontal fue confirmada por el ayuntamiento de Teocaltiche, presidido por María Guadalupe López Moreno:

Hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025.

A través de Instagram, la cuenta oficial de Alison Montaño publicó una sentida despedida:

Nos quedamos con tan lindos momentos que pasamos contigo y con esa sonrisa que transmitía tu alegría y tu amor hacia todos los que te rodeaban. Te agradecemos tanto que nos diste de ti y esperamos en Dios, algún día volver a encontrarnos para ya no decirte Adiós.

Alison Montaño falleció en un accidente en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. Foto: Instagram @team_alison_2025

Autoridades municipal señalaron en un primer análisis del incidente que el automóvil March invadió el carril contiguo. El vehículo chocó de frente contra el camión de carga que venía en el sentido contrario.

La joven de 21 años había sido coronada hacía pocas semanas como Miss Teocaltiche. Además del modelaje, Alison Montaño estudiaba Psicología en el Centro Universitario de los Altos, en la Universidad de Guadalajara.

