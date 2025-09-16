Con el Objetivo de Localizar a sus Seres Queridos Nació el Colectivo Manos Buscadoras

Comparten el mismo dolor y el mismo objetivo: buscan a sus familiares, quienes están reportados ante las autoridades como desaparecidos o fueron privados de la libertad por sujetos armados.

Nota relacionada: Junto a Artista ‘Frany’ Privaron de la Libertad a otras Dos Personas en Galería de Guadalajara

Son los integrantes del colectivo Manos Buscadoras, donde colaboran hombres y mujeres para encontrar a los suyos.

Hay entre padres, hermanos, hermanas y madres entre 15 a 20 personas, entre familiares y voluntarios. En su mayoría son hijos y hermanos Carmen, integrante del colectivo Manos Buscadoras.

Aunque tienen poco tiempo realizando búsquedas como colectivo, sus esfuerzos han dado frutos. Ya han localizado un total de 35 bolsas con restos humanos, que hasta el momento suman los cuerpos de cinco personas: tres de ellos del género masculino y dos del femenino.

El colectivo Manos Buscadoras nació del dolor por la desaparición de un ser querido. Foto: N+

Todos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en la colonia Ángeles de Nextipac, en el municipio de Zapopan.

Aproximadamente tenemos una semana de mostrarlo de manera oficial. Anteriormente lo hacíamos de una manera más pequeña, pero ahora con los hallazgos las personas necesitan saber información, que nos reconozcan y que puedan encontrar apoyo entre nosotros Carmen, integrante del colectivo Manos Buscadoras

Cuentan con poca herramienta para realizar las labores de búsqueda, pero eso no los detiene. Aunque aún no han localizado a sus familiares desaparecidos, el poder encontrar víctimas les da paz.

Más que nada comentarles a las personas que cuentan con un desaparecido, que no lo dejen de buscar, que somos la herramienta para llegar a ellos, tienen el derecho. Nuestra página está en Facebook, igual en TikTok y en Instagram está como Colectivo Manos Buscadoras. Carmen, integrante del colectivo Manos Buscadoras

Las Noticias N+

Historias recomendadas: