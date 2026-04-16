Detectan Posible Ingreso de Droga con Drones en Penal de Puerto Vallarta, Jalisco

Autoridades de seguridad en Jalisco confirmaron que en los últimos dos meses se ha detectado con mayor frecuencia el sobrevuelo de drones en las inmediaciones del penal de Puerto Vallarta, lo que abre la posibilidad de que estos dispositivos estén siendo utilizados para ingresar droga al centro penitenciario.

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El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, indicó que no se descarta que, aprovechando la elevación y dificultad de detección de estos equipos, se arrojen sustancias ilícitas al interior del penal. Esta práctica, advirtió, representaría un nuevo desafío para las autoridades encargadas de la vigilancia.

Refuerzan operativos tras fuga y eliminación de autogobierno

El aumento en estos incidentes ocurre después del motín registrado el pasado 22 de febrero en el Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de la costa de Jalisco, que derivó en la fuga de 17 personas privadas de la libertad, quienes hasta ahora continúan prófugas.

Las autoridades también reconocieron que al interior del penal operaba un esquema de autogobierno, el cual permitió la organización de la fuga desde dentro del centro. No obstante, señalaron que la situación ha sido contenida tras la implementación de operativos y el traslado de seis reos considerados de alta peligrosidad al complejo penitenciario de Puente Grande.

De acuerdo con Hernández, recientemente se llevó a cabo un operativo con fuerzas federales dentro del penal, enfocado en desarticular a los grupos que generaban violencia y coordinaban acciones ilícitas desde el interior.

Finalmente, se informó que las revisiones continuarán de manera permanente y que se busca incorporar equipo de vigilancia aérea como parte de la estrategia para contrarrestar el uso de drones por parte de la delincuencia

Juan Carlos Robles / N+

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