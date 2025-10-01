Disparan Dentro de Plaza Comercial en Tlaquepaque, Jalisco, Tras Intento de Asalto Bancario

Momentos de tensión se vivieron en una plaza comercial en Tlaquepaque, donde sujetos armados realizaron disparos durante un intento de robo bancario.

¿Cómo ocurrió la agresión en el centro comercial de Tlaquepaque?

De manera preliminar, testigos refieren que fueron al menos cinco hombres armados quienes intentaron cometer el asalto; sin embargo, un civil armado repelió la agresión. Esto obligó a los atacantes a huir del lugar.

El hecho provocó pánico entre los presentes, quienes se resguardaron dentro de los establecimientos, pasillos de la plaza y lanzándose al suelo.

Autoridades municipales y estatales acudieron al lugar para resguardar la zona y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Información en proceso

Daniel Flores / N+



