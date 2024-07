Buscadores de Tesoros Aprovechan Sequía en el Lago de Chapala Para Encontrar Reliquias

Buscan tesoros en el lago de Chapala y no precisamente en las profundidades. Se trata de exploradores entusiastas que intentan encontrarse con objetos que podrían resultar interesantes o tener algún valor en el mercado.

Pues el sueño de todo detectorista es encontrar una moneda de oro y gracias a Dios me ha permitido encontrar dos veces moneda de oro. Claro, nada más una. Ojalá y un día encuentre más, ¿verdad? Pero sí, he encontrado dos veces moneda. Una de oro, de dos pesos, de la familia del centenario

La reducción en el nivel del agua en el lago ha dado pie a que, como Juan, otros buscadores de tesoros también hayan comenzado a darse cita en la zona. Entre lo más común que han llegado a encontrar se encuentran monedas, anillos y diversas piezas de metales.

Esa tarde de sábado, Juan y sus hijos lograron únicamente algunos hallazgos pequeños; sin embargo, su búsqueda por otros sitios seguirá su marcha.

Mire, me gustaría seguir ahorita la laguna por la orilla, llegar no sé para qué lado de Jocotepec por toda la orilla porque me dijeron que estaba bien. Y más adelante tengo una invitación a Zacatecas. Quiero ir a Zacatecas; nunca he ido a detectar. Hay unos agaves donde al parecer hubo una hacienda y que han encontrado muy buenas piezas

Juan Soto Chimal, buscador de tesoros.