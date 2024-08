Mujer Pide Ayuda Para Encontrar a su Hijo; Fue Secuestrado el Día que Supo Sería Padre

En el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, se vive un ambiente de desesperación y angustia en la familia de Derian Antonio Luján García, joven secuestrado el 19 de junio de 2024, el mismo día que se enteró que sería padre de una niña.

Desde la desaparición del joven de 24 años, su familia no pierde la esperanza de encontrarlo. Aunque admiten que todo a cambiado en sus vidas; ahora viven con la angustia de no saber cómo está Derian o dónde se encuentra.

Desde ese día realmente no es lo mismo. Para mí, mi vida es un sueño, o sea, mis días no son normales. A veces voy caminando por la calle y se me va la mente totalmente

De acuerdo con la madre de Derian, el día que lo privaron de su libertad estaba muy contento porque le acababan de avisar que tendría una niña. Su pareja, tiene ocho meses de embarazo y está por dar a luz, pero se encuentra muy mal debido al impacto de la desaparición de Derian.

Entre lágrimas e impotencia, su madre y su hermana, exigen respuestas y un mejor trato por parte de las autoridades, quienes, según ellas, no han demostrado la diligencia necesaria en la investigación.

La verdad me siento muy frustrada con el gobierno, porque no nos dan apoyo. No nos dicen nada. Vamos cada semana al SEMEFO; quisiera que no se descartara ningún cuerpo

Lesly Paloma Luján García, hermana de Derian Antonio Luján