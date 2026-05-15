Continúa la Búsqueda de Tres Personas en Lago de Juanacatlán Tras la Volcadura de una Lancha

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se encuentran en labores de búsqueda en el Lago de Juanacatlán, en el municipio de Mascota, donde reportan tres personas desaparecidas de una embarcación.

En el operativo labora personal de rescate acuático y buceo, así como buzos voluntarios, quienes desde el 14 de mayo realizan inmersiones para la búsqueda de tres personas desaparecidas.

“Para estas labores, se reforzó el estado de fuerza con 20 oficiales y 20 buzos especializados, quienes efectúan barridos subacuáticos en distintos puntos de la laguna”, señaló Protección Civi.

Esto se sabe del accidente

Las víctimas viajaban a bordo de una embarcación, en total eran siete integrantes de una familia: cuatro adultos y tres menores.

Al momento del accidente, cuatro de ellos fueron rescatados, pero un menor carecía de signos vitales y, hasta este viernes 15 de mayo, continúan en la búsqueda de las tres personas faltantes.

“Se mantiene una coordinación permanente con autoridades municipales y corporaciones de emergencia de la región, fortaleciendo el despliegue operativo en la zona”, agregaron autoridades.

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