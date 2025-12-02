Calendario de Registro para la Pensión del Bienestar de Mujeres y Adultos Mayores en Jalisco

El Gobierno de México anunció que del 1 al 13 de diciembre se llevará a cabo el registro para la Pensión para el Bienestar dirigida a Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en Jalisco.

Calendario y horarios de registro de la Pensión del Bienestar

La atención será de lunes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El proceso se organizará según la primera letra del primer apellido para agilizar la atención. Los días asignados quedan distribuidos de la siguiente manera:

Lunes: A, B, C — 1 y 8 de diciembre

Martes: D, E, F, G, H — 2 y 9 de diciembre

Miércoles: I, J, K, L, M — 3 y 10 de diciembre

Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R — 4 y 11 de diciembre

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z — 5 y 12 de diciembre

Sábado: Todas las letras — 6 y 13 de diciembre

Las autoridades invitan a las y los interesados a revisar el módulo más cercano a su domicilio a través del sitio oficial: gob.mx/bienestar.