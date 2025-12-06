Calendario del Mundial 2026 en Guadalajara: Así Quedaron los Partidos Tras el Sorteo

Tras el sorteo oficial para el Mundial de Futbol 2026, Guadalajara ya tiene definidos los encuentros que recibirá como una de las ciudades sede en México.



La capital jalisciense recibirá a miles de aficionados nacionales e internacionales con una agenda que incluye partidos de alto nivel y selecciones de talla internacional.

De acuerdo con la organización del torneo, la sede en Guadalajara será en el Estadio Guadalajara, ubicada en Zapopan, la cual se posicionará como uno de los escenarios futbolísticos más importantes del país.

¿Qué partidos que se jugarán en Guadalajara para el Mundial de Futbol 2026?

Tras el sorteo celebrado este viernes, quedaron confirmados los equipos que disputarán sus encuentros en la ciudad. Estos son los duelos programados:

Corea del Sur vs Ganador del Playoff D de UEFA dentro del Grupo A – 11 de junio en el Estadio Guadalajara

México vs Corea del Sur – 18 de junio en el Estadio Guadalajara

Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental 1, dentro del Grupo K – 23 de junio en el Estadio Guadalajara

Uruguay vs España – 26 de junio en el Estadio Guadalajara

Con estos encuentros, Guadalajara se perfila como uno de los puntos clave del Mundial de Futbol 2026, no solo por el nivel futbolístico de las selecciones asignadas, sino por la derrama económica y turística que se espera durante las semanas de competencia.

Las autoridades municipales han anunciado que implementarán operativos especiales de movilidad, seguridad y transporte para recibir a los asistentes en cada uno de los partidos programados.

