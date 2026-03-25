Tren Ligero y Mi Macro Extenderán Horario de Servicio por Partido de Repechaje en Guadalajara

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que extenderá el servicio del Tren Ligero de Guadalajara hasta las 12:00 de la noche o incluso 1:00 de la mañana este 26 de marzo debido a un partido de futbol que habrá en el Estadio Guadalajara.

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Este horario extendido operará en las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, por lo que el Siteur recomienda planear el regreso con anticipación y considerar este horario especial para quienes asistirán al partido de Nueva Caledonia vs Jamaica.

Cabe mencionar que este partido corresponde al repechaje para el Mundial 2026, es decir, la última oportunidad de clasificación que brindan a participantes que no consiguieron su pase directo.

Mi Macro Periférico también extenderá horario de servicio

De acuerdo con la Secretaría de Transporte de Jalisco, el sistema de Mi Macro Periférico extenderá sus horarios de servicio hasta las 12:00 de la noche este mismo jueves que será el partido de futbol. Y en caso de que el partido termine más tarde de lo esperado, el horario se podrá extender 30 minutos más.

Además, Mi Macro Periférico también ofrecerá un servicio especial para traslados hacia el Estadio Guadalajara que comenzará a partir de las 7:00 de la noche este 26 de marzo.

Las Noticias Guadalajara / N+

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