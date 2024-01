Camioneta Vuelca Con 20 Miembros de Familia Cuando Regresaban de Vacaciones

Tras disfrutar del paraíso, por poco viven un infierno. El regreso de las vacaciones en la playa estuvo a punto de tornarse trágico.

A bordo de una camioneta de pasajeros, una familia de 20 integrantes finalizaba un viaje procedente de San Blas, Nayarit.

La noche de este martes 2 de enero, los vacacionistas ya habían ingresado a la zona metropolitana de Guadalajara y se dirigían a su hogar.

El trayecto requería circular por la autopista a Zapotlanejo, en el nodo Revolución, en Tlaquepaque, donde una volcadura trastornó el deleite de Año Nuevo.

Con la herida viva en el rostro, Don Martín rememoró lo ocurrido dentro de la unidad.

Era mi nieto, veníamos juntos y me cayó, lo venía protegiendo, porque caímos del primer asiento abajo y ya se vino, el chisperío. Pánico yo no porque estoy acostumbrado, ya me volteé una vez, así igual.